Kegyetlen! Ez a dal a bántalmazott nők összes fájdalmát felszínre hozza

Klajkó Szandra új dala a bántalmazott nők hangja

Augusztus 8-án egy különleges videoklip és dal robbant be, amely a családi és generációs bántalmazások mély sebeit tárja fel – egészen az előző életekig visszanyúlva. A történet a száműzött, kitaszított és bántalmazott nők hangja, akik nem hajoltak meg az elnyomás előtt.

A klipben boszorkánynak bélyegzett gyógyítók, spirituális szimbólumok, egy vad ragadozó madár és ikonikus mesefigurák jelennek meg. Minden képkocka üzenetet hordoz, a megjelenés dátuma pedig szimbolikus: augusztus 8., az Oroszlánkapu napja, amikor a hagyomány szerint csodák születnek.

Ez a művészeti alkotás nemcsak feldolgozza a múlt sebeit, hanem felszabadítja a jövő reményét is. Egy olyan élmény, ami után másképp tekintesz a bátorságra és az igazságra.

[2025.08.11.]

