"Hidegrázós élmény hallgatni." - megérkezett a Bonyodalom!

„Olyan mint a vihar, nagyot fog menni” – Rico és Miss Mood új dala, a Bonyodalom letarolja a YouTube-ot

Rico és Miss Mood legújabb közös száma, a Bonyodalom augusztus 14-én debütált, és máris a YouTube felkapott zenéi között a 9. helyen szerepel több mint 130 ezres nézettséggel.

A rajongók szerint a duó visszatért a gyökerekhez: sokan a legendás Vihar hangulatát érzik benne új köntösben. A kommentmezőben sorra érkeznek a lelkes visszajelzések: „Olyan mint a vihar, nagyot fog menni”, „Ez hiányzott a magyar zenéből!”, „Hidegrázós élmény hallgatni.”

A szám mögött ismét a Gold Soul Records áll, a dalszövegek erős érzelmi töltettel szólnak szerelemről, hibákról és újrakezdésről. A klipet Leholegacy rendezte, a hangzást SMiTHMUSiX rakta össze, míg az operatőri és vágási munkákat Horváth Csaba végezte.

A Bonyodalom immár minden nagy digitális platformon elérhető, és a közönség reakciója alapján biztosan hamar klasszikussá válik a duó életművében.

[2025.08.16.]