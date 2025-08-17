"Hidegrázás az elejétől a végéig!" - itt a Bagossy Brothers Company új dala

Augusztus 15-én jelent meg Bagossy Brothers Company legújabb száma, az Az Élet Összevarrt, amely rövid idő alatt komoly figyelmet kapott: eddig több mint 64,000 megtekintést ért el.



A dal a Mountain Air Stúdióban készült, a zenei produkcióért Ligeti György felelt, a mastert pedig Szabó Szebasztián készítette.

A dal dalszövege mély érzelmeket és személyes gondolatokat hordoz, az élet nehézségeiről, kitartásról, összetartozásról szól. Sokan azt írják a kommentekben, hogy a zenekar megint „léleksimogató”, „erőt adó” szerzeményt tett le az asztalra, sőt, volt olyan rajongó, aki szerint már kisgyermeke kívülről fújja a dalt.

A videó minőségét is többen dicsérik, az alkotói stábban a What's In The Box Productions és a MMG csoport vett részt. A nézők szerint az új dal „csodálatos napindítás”, mások pedig azt írják: „Székely Virtus – örülök, hogy ilyen zenekar létezik”.

A dal fogadtatása rendkívül pozitív, sokan a Bagossy Brothers Company-t ma már az egyik leghitelesebb hazai zenekarként tartják számon, és egyetértenek abban, hogy az Az Élet Összevarrt zenéjének és szövegének is erőteljes mondanivalója van.

A rajongók már most alig várják az új album többi dalát is.