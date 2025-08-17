Megnéztük Will Smith koncertjét a Budapest Parkban

Will Smith, minden idők egyik legsikeresebb színésze, rapper, világsztár, és most 2019 után újra Budapesten láthattuk.

2019-ben, amikor Will Smith először lépett fel Budapesten, még nem nagykoncertet adott, csak egy fél órás fellépése volt a Bazilika előtt. Már az is nagy élmény volt így, harminc évnyi rajongás után, személyesen látni őt, most viszont egész estés show-val készülődött a Budapest Parkban.

A bemelegítés DJ Revolution és DJ Venom feladata volt, akik ősrégi rap számokat játszottak. Nem tudom, mi az oka, hogy a DJ-k műsorában szinte soha, semmilyen dal nem szerepel, ami 2000 után jelent meg - a 2022-es Empire state of mind egy refrén erejéig becsúszott, de aztán gyorsan lekeverték.

Will Smith műsorára a Sziget Fesztiválon edzett magas elvárásokkal érkeztünk, de szerencsére megfelelt, sőt túlszárnyalt mindent várakozást. A Gettin' jiggy with it-tel kezdődött a műsor és a Miami-val folytatódott - micsoda óriási slágerek! A színpadon Will mögött rendes élő zenekar játszott, énekessel és énekesnővel kiegészítve, plusz a táncosnők. A vizuál is tökéletes volt, Miami utcáin érkező hajó, klip bejátszások stb.

Az old school blokk következett a Fresh Prince főcímdallal - kicsit szégyelltem magam, amiért ilyen kevesen tudtuk kívülről itt Budapesten... Voltak az Ashley-vel közös táncok a sorozatból és a Tiktokról, majd Will kiválasztott öt rajongót a közönségből, akikkel viszont Carlton táncát idézték volna fel, de a Kaliforniába jöttem ennyire azért nem volt nagy sláger Magyarországon, hogy minden random rajongó tudja. Az öt rajongó érthetően inkább csak az alkalmat várta, hogy a színpadon szelfizhessen Willel... A blokk végén Will Smith a Phil nagybácsit játszó, 2013-ban elhunyt James Avery-re emlékezett hosszasan, de ez inkább kellemetlen volt - érthető, hogy neki fontos apafigura volt, de a közönségnek leginkább nem jelentett semmit.

Szintén kellemetlen volt az "öleljük meg egymást" rész. Úgy látszik, ez egy időn, műfajokon és határokon átívelő show elem, mi DJ Dominique-tól látjuk évek óta, illetve nemrég Marsalkó Dávid sütötte el egy Halott Pénz koncerten, és mindegyikben közös, hogy nagyon kínos volt, konkrétan megölelni pedig nyilván nem fogunk idegeneket.

Voltak új dalok Will márciusban megjelent albumáról (You can make it, Bulletproof, Work of art), voltak régiek (Bad Boys - az Inner Circle dal, Wild Wild West, Switch) és voltak további show elemek: a szeretetről beszélt, az Oscar-díjról, amit el is hozott magával, az emlékezetes estéről, ami élete csúcspontja lehetett volna, de az egyik mélypontja lett...

Amire viszont még sokáig emlékezni fogunk, az a Men In Black előadása volt. Hosszasan ment egy figyelmeztetés, angolul és magyarul is, hogy maradjon mindenki ülve(?)... Aztán támadtak az UFO-k és tényleg megjelent egy UFO a színpad felett, világító drónok formájában. Szerencsére megérkeztek a Feketeruhások, elképesztően sokan - magyar ügynökökkel, azaz táncosok lányokkal egészítették ki a csapatot. Ez a rengeteg ember együtt adta elő a klipből ismert, szintén legendás táncot, és nagy szerencsénk volt, mert a dal végén J ügynök elővette az emléktörlőt, de végül nem sütötte el...

Intenzív show volt, pillanatnyi szünet nélkül pörgött Will Smith és vele a közönség is. A Men In Black 2 rockos zenéjét (Nod ya head) mondjuk hiányoltam, az Aladdin zenéjét (Friend Like Me) viszont nem.

A koncert utáni bulikban folytatódott a retró: Jött egy felhő, mi leszállt közénk.

Szatmári PéterParkban képekben - klikk a fotóra

