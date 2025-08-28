Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban

Június 19-én telt házas bulit adott az Avenged Sevenfold a Budapest Parkban a Palaye Royale kíséretében.

Nagyon régóta vártuk ezt mindannyian, hiszen egy pár évvel ezelőtti fesztivál fellépésüket leszámítva, ez volt az első önálló magyarországi bulija a zenekarnak.

Az estét a szintén elég népszerű és közkedvelt Amerikában, Las Vegasban 2008-ban alakult Palaye Royale zenekar nyitotta meg bő egy órában. Ők is a szívem csücskei, legutóbbi, Barba Negraban adott bulijuk óta.

Palaye Royale koncert képekben - klikk a fotóra



A Remington tesók bandájában nyilvánvalóan a frontemberünk az őrültebb, de óriási fazonok, mondhatnám, hogy ők az új Stones, csak modernebb köntösben.

A glam rockot rock and rollal keverő banda frontembere, Remington Leith, iszonyatosan szuggesztív, őrült csaj mágnes. Mindig fel kell másznia valahova, vagy le kell ugrania valahonnan. Most a kettőt ötvözte egy gumicsónakba ugrással, amiben aztán végig szörfözött a közönség tetején.

Közben óriási gumilabdákat is dobáltak a közönségbe, kora esti fellépésük ellenére elképesztő hangulatot és bulit csaptak (azóta a Szigeten is felléptek a Revolut színpadán). Remélem, hamarosan visszatérnek hozzánk ismét önálló headlinerként, Remington karcos hangja, a zenekar egyedi, elegánsan laza stílusa, egyszerre idézi a hetvenes éveket, és hozza a modern rock elemeit, illetve az állandó őrült rock and roll hangulat biztos szórakozást nyújt bulijaikon.

Kis szünet következett, a Park ekkorra már zsúfolásig telt.

Színpadon az Avenged Sevenfold!

A srácok is már huszonöt éve zenélnek. Vegyesen hoztak dalokat minden szakaszából az életművüknek, kezdve a legutóbbi album dalával az estét. Elképesztő ovációval fogadta a közönség a zenekart, ez a koncert teljes hossza alatt kitartott.

Avenged Sevenfold koncert képekben - klikk a fotóra



Mr. Shadow egy maszkban ülve kezdte produkcióját a színpadon, amitől a második dal környékén szabadult meg.

A korai lemezeikre még metalcore a jellemző, az újabbakban erőteljesebb lett a hard rock hangzás.

Drámai előadás módjukról is híresek mind élőben, mind a klipjeikben, lemezborítóikon is.

A középső kivetítőn az albumborítókhoz, dalokhoz tartozó vizuális vetítést láthattuk, a két szélső kivetítőn a zenekar tagokat, ám egyedi filterekkel. Vagy fekete fehérben ábrázolva, vagy épp „cartoon / vintage” effektekkel megjelenítve őket a kivetítőn. Érdekes volt mindenesetre.

Mr. Shawow hangja becsukott szemmel hallgatva egy az egyben James Hetfield. Ez csak egy kis „funfact”.

A koncert alatt mellettem közvetlenül egy tizenhárom év körüli fiú üvöltötte végig kívülről a dalokat, imádtam, ahogy tombol, itt az új generáció kérem.

Mr. Shadow - metal ide vagy oda - csaj mágnes is, lement, behajolt olykor a közönségbe a kordonon át, amit fülsüketítő sikítás kísért.

Elképesztő gitárszólókban is részünk volt.

A legnagyobb népszerűségnek örvendő „slágereiket” természetesen a végére hagyták. Ez alatt értek olyan dalokat, mint a „Nightmare, Unholy Confession, az enyhén lírai Cosmic”, ezek közé egy dobszólót is becsempésztek, majd az utolsó dal, egy szeánsz volt tulajdonképpen.

Záró tételként a leghíresebb daluk a „Little Piece of Heaven” következett, vetítéssel, kicsit elvont dalszövegével.

A közönség ordítva énekelte végig a zenekarral a dalt.

Örömzenélés, örömünnep volt ez az este, mindkét zenekaron látszik, hogy imádják, amit csinálnak, erre születtek. Itt az új generációja a rock metal zenének, semmi okunk az aggodalomra a rock/metal zene területén.

Köszönet a szervezésért a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist

Palaye Royale:

1. Nightmares

2. Death or Glory

3. Showbiz

4. Addicted to the Wicked & Twisted

5. No Love in LA

6. Fucking With My Head 7. Mr. Doctor Man (Including snippet of *People Are

Strange" by The Doors as a bridge part)

8. You'll Be Fine

9. For You

Avenged Sevenfold:

1. Game Over

2. Chapter Four

3. Afterlife

4. Hail to the King (Dedicated to Larry's 80th A7X Concert)

5. Buried Alive

6. The Stage

7. So Far Away

8. Nobody

9. Nightmare

10. Bat Country

11. Unholy Confessions (Brooks Drum Solo)

12. Cosmic

13. A Little Piece of Heaven

[2025.08.28.]