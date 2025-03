A One Ok Rock Budapesten zárja világkörüli turnéját

A One Ok Rock eddig egyetlen egyszer járt Magyarországon, 2019-es koncertjükre pillanatokon belül elkeltek a jegyek. Most legújabb, Detox című lemezük turnéjával térnek vissza hozzánk, ezúttal a Budapest Arénába október 30-án, ráadásul nálunk zárják eddigi legnagyobb, világkörüli turnéjukat, így minden One Ok Rock rajongónak ott a helye.

A One Ok Rock bejelentette eddigi legnagyobb Európa-turnéját a Detox 2025 világturné részeként. A 16 állomásos koncert körút Madridban indul október 6-án és október 30-án Budapesten zárul.

A jegyek és a VIP-csomagok értékesítése március 19-én, szerdán az elővásárlási lehetőségekkel indul, több körben. Elsőként a zenekar hivatalos rajongói klubjának tagjai és a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet március 19-én, 10 órától. Ezt követik a Bandisintown és a Spotify elővételek március 20-án, 10 órától. A teljes körű jegyértékesítés március 21-án, 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon.

A One Ok Rock 20 éve alakult Tokióban, nevüket az ihlette, hogy rendszeresen hajnal egykor jártak próbálni, mert ekkor olcsóbb volt a próbaterem díja. A gyakorlás azóta bőven kifizetődött: a One Ok Rock Japán egyik legnépszerűbb zenekarává vált, a kis klubok után sorra töltötték meg a legnagyobb arénákat és stadionokat is, játszottak a Muse előzenekaraként, 2024-es világkörüli turnéjuk során pedig 190 000 rajongónak játszottak, szinte mindenhol telt ház előtt. Érzelmes dalaikkal és energikus koncertjeikkel világszerte levették a zenerajongókat a lábukról emo, alternatív rock és pop hatásokból épülő zenéjükkel.

A Takka (ének), Toru (gitár), Tomoya (dobok) és Ryota (basszusgitár) alapította banda az elmúlt 20 év alatt Japán egyik legmenőbb exportcikkévé vált, több tucat nemzetközi arany- és platinalemezzel és több milliárd lejátszással. Egymást követő öt alkalommal kerültek be a Top 5-be a japán listákon, de volt lemezük, amely rögtön az első helyen debütált. Japánon túl a zenekar az Egyesült Államokban és Európában is megvetette a lábát. A One Ok Rock turnézott már a The Smashing Pumpkins-zal és Ed Sheerannel is, utóbbival a Renegades című számot közösen írták Rurouni Kenshin: The Final című filmjéhez. Előző nagylemezük, a Luxury Disease producere Rob Cavallo volt, aki többek között a Green Day és a My Chemical Romance anyagaiért is felelt. A lemez első helyen indított Japánban. A lemezről a Vandalize című single-t a SEGA is használta a Sonic Frontiers-ben.



A most bejelentett turné a zenekar februárban megjelent új albumát, a Detoxot népszerűsíti. A Detox munkálatainál számos elismert producerrel is együtt dolgoztak, köztük ismételten a többszörös Grammy-díjas Rob Cavallóval, valamint a Grammy-jelölt Dan Lancasterrel és Pete Nappival. Ez a csapat 11. stúdiólemeze, amellyel egyúttal 20. évfordulójukat is ünneplik. A Detox megjelenését a Tropical Therapy-hoz készült klippel jelentették be, amely már megtekinthető a zenekar hivatalos YouTube-csatornáján.

A One Ok Rock 2025 Detox elnevezésű világkörüli turnéja áprilisiban Mexikóban indul a monterrey-i Tecata Pa’l Norte fesztiválon, amely az első dél-amerikai koncertjük lesz 2017 óta. A turné észak-amerikai szakasza májusban kezdődik, ez lesz a csapat eddigi legambiciózusabb turnéja az Egyesült Államokban és Kanadában. Ezután a Linkin Park vendégei lesznek Párizsban, majd hazatérnek Japánba, ahol nemrég jelentették be stadion fellépéseiket. Ősszel pedig az öreg kontinens felé veszik az irányt, így hat év után újra láthatjuk őket Budapesten is egy őrületes turnézáró koncerten, október 30-án, a Budapest Arénában.

ONE OK ROCK DETOX Latin American Tour 2025

Április 4 Monterrey, Mexikó Tecate Pa’l Norte 2025

Április 5 Mexico City, Mexikó Pepsi Center

Április 8 Santiago, Chile Teatro Caupolicán

Április 10 Buenos Aires, Argentina C ART MEDIA

Április 13 São Paulo, Brazil Espaço Unimed

Április 16 Lima, Peru ARENA 1



ONE OK ROCK DETOX North American Tour 2025 (support from Stand Atlantic)

Május 13 Vancouver, BC Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

Május 14 Seattle, WA WAMU Theater

Május 16 San Francisco, CA Bill Graham Civic Auditorium

Május 18 Los Angeles, CA The Greek Theatre

Május 19 Los Angeles, CA The Greek Theatre

Május 22 Irving, TX The Pavilion at Toyota Music Factory

Május 23 Houston, TX Bayou Music Center

Május 25 Orlando, FL Hard Rock Live Orlando

Május 27 Atlanta, GA Coca-Cola Roxy

Május 30 Newark, NJ Prudential Center

Május 31 Washington, DC The Anthem

Június 1 Boston, MA MGM Music Hall at Fenway

Június 3 Laval, QC Place Bell

Június 4 Toronto, ON Budweiser Stage

Június 6 Chicago, IL Byline Bank Aragon Ballroom

Június 7 Minneapolis, MN The Armory



Supporting LINKIN PARK: From Zero World Tour 2025

Július 11 Párizs, Franciaország Stade de France



ONE OK ROCK DETOX Japan Tour 2025

Augusztus 16 Oita, Japán CRASUS DOME OITA

Augusztus 17 Oita, Japán CRASUS DOME OITA

Augusztus 30 Kanagawa, Japán NISSAN STADIUM

Augusztus 31 Kanagawa, Japán NISSAN STADIUM

Szeptember 6 Hokkaido, Japán Daiwa House PREMIST DOME

Szeptember 13 Osaka, Japán YANMAR STADIUM NAGAI

Szeptember 14 Osaka, Japán YANMAR STADIUM NAGAI

ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025 (with Paledusk)

Október 6 Madrid, ES Palacio Vistalegre

Október 8 Nantes, FR Zenith

Október 10 Párizs, FR Accor Arena

Október 11 Strasbourg, FR Zenith

Október 13 Manchester, UK AO Arena

Október 15 London, UK The O2

Október 16 Cardiff, UK Utilita Arena

Október 18 Brüsszel, BE Forest National

Október 20 Amszterdam, NL AFAS Live

Október 21 Köln, DE Lanxess Arena

Október 23 Hamburg, DE Barclays Arena

Október 24 Berlin, DE Max-Schmeling-Halle

Október 25 München, DE Zenith

Október 27 Varsó, PL COS Torwar

Október 29 Prága, CZ Forum Karlin

Október 30 Budapest, HU Budapest Arena

[2025.03.19.]