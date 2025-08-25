2025. augusztus 26. | kedd | Izsó nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Kökény Attila
Rakonczai Viktor
Kapcsolódó események
Kökény Attila és Rakonczai Viktor: Karácsony este, velünk
[2025. december 20.
szombat 20:00]

Kökény Attila & Rakonczai Viktor - Karácsonyi este, velünk: jegyek itt!

Készülj az ünnepi hangulat csúcsára! Kökény Attila és Rakonczai Viktor lenyűgöző karácsonyi koncertshow-val készülnek, hogy elindítsák az ünnepeket. A koncertet 2025. december 20-án (szombaton), 20:00 órakor rendezik meg a Budapesti Kongresszusi Központban.

A tavalyi, nagy sikerű MVM Dome-os koncert után most egy sokkal intimebb és meghittebb atmoszférájú előadásra készülnek: az ünnep szívet melengető hangulatával, gyönyörű dallamokkal és különleges zenei meglepetésekkel. A hangversenyt élő zenekar kíséri, valamint a finom, klasszikus hangzással érkező Colour Quartet is színpadra lép, hogy még teljesebbé tegye az este varázsát.

Ahogy az ünnephez illik, izgalmas meglepetésvendég is érkezik - kilétét egyelőre titokban tartják, de annyi biztos, hogy tovább emeli majd az est fényét.

Ezen az estén minden a zenéről, az érzelmekről és az igazi karácsonyi hangulatról fog szólni – gyertyafény, dallamok és az év legszebb ünnepéhez méltó élmény vár mindenkit.

????✨ Engedd, hogy a zene segítségével ráhangolódj a szeretet ünnepére, és lepd meg magad, családodat vagy barátaidat egy felejthetetlen koncertélménnyel!

Jegyvásárlás itt érhető el:

Kökény Attila és Rakonczai Viktor – Karácsonyi este, velünk – jegyek

[2025.08.25.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán - ízek, kultúra és hagyomány egy helyen
Country és mulatós: kóstold meg a csemegét!
Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
Zenés esttel idézik meg Cseh Tamás emlékét Bakonybélben
Kegyetlen! Ez a dal a bántalmazott nők összes fájdalmát felszínre hozza
Dán világsiker a Szigeten, a Még egy kört mindenkinek betétdalával
Különleges lemez jelent meg - íme a Nefelejcs Kisgyörgy Ilkával
Ütős trió a strandon: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró videóklipje mindenkit táncra hív
Három tehetség, egy vibe - új közös dal, ami elkapja a pillanatot
Így még nem hallottad: István, a király a szentendrei Barlangból! Jegyek itt
Ez érdekes lett - Kosztolányi Dezső versének különleges megzenésítése
Ed Sheeran új klipjében ismét felbukkan Harry Potter sztárja!
"Ez nem csak zene, ez életérzés!" - megjelent a Mulat a Guszti klip
A 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeten jubilál - jegyek itt
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Stanley Jordan: "A zene elengedhetetlen!" - őserő és virtuozitás a Szegedi Szabadtérin
Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  
Búcsú Markó Andrástól

Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Június 21-én...

Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Romantikus dalok egy meleg nyári...
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
beszámolók még