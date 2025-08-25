Kökény Attila & Rakonczai Viktor - Karácsonyi este, velünk: jegyek itt!

Készülj az ünnepi hangulat csúcsára! Kökény Attila és Rakonczai Viktor lenyűgöző karácsonyi koncertshow-val készülnek, hogy elindítsák az ünnepeket. A koncertet 2025. december 20-án (szombaton), 20:00 órakor rendezik meg a Budapesti Kongresszusi Központban.

A tavalyi, nagy sikerű MVM Dome-os koncert után most egy sokkal intimebb és meghittebb atmoszférájú előadásra készülnek: az ünnep szívet melengető hangulatával, gyönyörű dallamokkal és különleges zenei meglepetésekkel. A hangversenyt élő zenekar kíséri, valamint a finom, klasszikus hangzással érkező Colour Quartet is színpadra lép, hogy még teljesebbé tegye az este varázsát.

Ahogy az ünnephez illik, izgalmas meglepetésvendég is érkezik - kilétét egyelőre titokban tartják, de annyi biztos, hogy tovább emeli majd az est fényét.

Ezen az estén minden a zenéről, az érzelmekről és az igazi karácsonyi hangulatról fog szólni – gyertyafény, dallamok és az év legszebb ünnepéhez méltó élmény vár mindenkit.

????✨ Engedd, hogy a zene segítségével ráhangolódj a szeretet ünnepére, és lepd meg magad, családodat vagy barátaidat egy felejthetetlen koncertélménnyel!

Jegyvásárlás itt érhető el:

Kökény Attila és Rakonczai Viktor – Karácsonyi este, velünk – jegyek

