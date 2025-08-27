2025. augusztus 27. | szerda | Gáspár nevenapja
 
Varga Miklós

Varga Miklós bevallotta: "Ehhez a nehéz pályához sok szerencse kell."

Varga Miklós elárulta, kinek köszönheti, hogy énekes lett

Tíz éve adott életműkoncertet 60. születésnapja kapcsán, jövőre pedig egy újabb jubileumra készül Varga Miklós. A rockszínpadok és a zenés színház sztárja, aki a Csináljuk a fesztivált! közönségét is már háromszor elvarázsolta, élete mérföldkövei mellett a Nyár 25 vendégeként arról is beszélt, ki miatt indult el a zenei pályán.

Jövő év végén nagyszabású koncertre készül – árulta el a Máté Péter-díjas énekes, színművész, rockzenész, érdemes művész annak kapcsán, hogy 2026 decemberében tölti be 70. életévét. „Ehhez a nehéz pályához sok szerencse kell. Fontos, hogy az ember jókor legyen jó helyen, és jó felkérések találják meg. A tehetség önmagában nem elég” – osztotta meg Varga Miklós tapasztalatait a Duna nyári magazinműsorának vendégeként hosszú és sikeres karrierjére visszatekintve.

Zenei útja két síkon futott, amelyekhez kötődően mindig valami új és értékes érkezett az életébe. „A hagyományos rockszínpad és a zenés színház határozta meg pályámat, és mindkettőnek van egy-egy ikonikus mérföldköve. Előbbinek az István, a király című rockopera, utóbbinak pedig egyik saját szerzeményem, az Európa című dal” – emelte ki az előadóművész, hozzátéve, nehéz kiválogatnia, mi kerüljön egy életműkoncertbe.

Nemcsak meghatározó zeneműveiről, hanem pályafutásában fontos szerepet játszó személyekről is beszélt. Mint fogalmazott a révfülöpi stúdióban, volt szerencséje együtt dolgozni számos kiváló művésszel, de a Liszt Ferenc- és kétszeres eMeRTon-díjas énekes, Vikidál Gyula szerepe azonban a legjelentősebb számára. „Hatására lettem énekes, ha ő nem születik meg, én sem tartok itt” – mondta Varga Miklós.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

Nyár 25 – élőben a Balaton-partról, belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

 

[2025.08.27.]

