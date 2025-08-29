2025. augusztus 29. | péntek | Beatrix, Erna nevenapja
 
Kőműves Kelemen

A fal ára - újra színpadon a Kőműves Kelemen rockballada

A magyar színházi élet egyik legkülönlegesebb vállalkozása tért vissza idén nyáron: a Kőműves Kelemen rockballadát dupla telt házzal mutatták be a Városmajori Színpadon. A darabot Alföldi Róbert állította színpadra, főszerepben Stohl Andrással. A legendás történet nem csupán a múlt emlékét idézi meg, hanem ma is égetően aktuális kérdéseket feszeget: mit vagyunk hajlandók feláldozni azért, hogy közös álmaink megmaradjanak?

A történet alapja a jól ismert népi ballada, amelyben a várfal mindig leomlik, míg végül egyetlen emberi élet árán sikerül felépíteni. A színpadi változat a mítosz erejét a rock zene lüktetésével kapcsolja össze. A mű zenei világát Szörényi Levente komponálta, a dalszövegeket Bródy János írta. A szövegkönyv létrehozásában Sarkadi Imre töredéke és Ivánka Csaba munkája is fontos szerepet játszott.

A címszerepben Stohl András látható, Annát Radnay Csilla, a Vándort László Zsolt, Boldizsárt Medveczky Balázs alakítja. A kőművesek csapatát fiatal és tapasztalt színészek együtt formálják meg, köztük Szatory Dávid, Balogh János, Gyulai-Zékány István, Krisztik Csaba, Simon András, Szécsi Bence, Juhász Kristóf, Szűcs Dániel, Szanka Levente, Kékesi Gábor és Hajmási Dávid.

Az előadás díszletét Tóth Kázmér tervezte, a koreográfiát Vári Bertalan jegyzi, a zenei vezető Lázár Zsigmond, zenei munkatárs Grósz Zsuzsanna. Rendező: Alföldi Róbert.

Kőműves Kelemen képekben - klikk a fotóra


Alföldi Róbert hangsúlyozta: „Ez a történet nem csupán a múltról szól. A közösség, az összetartozás, az áldozatvállalás kérdései ma is jelen vannak az életünkben. Az előadás nem válaszokat ad, hanem tükröt tart.”

A nyári bemutató után a közönség és a szakma egyaránt kiemelte a darab lendületét, a zenés jelenetek és a drámai feszültség egységét. A színészi alakítások árnyaltsága és a látványos színpadi megoldások különösen erőteljes élményt nyújtottak.

Az előadás augusztus 30-án a Mézesvölgyi Nyár keretein belül Veresegyházon látható.
Budapesten október 18-án két alkalommal az Eiffel Műhelyház ad otthont az előadásnak.

Fotó: Petró Adri

[2025.08.29.]

