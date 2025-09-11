2025. szeptember 11. | csütörtök | Teodóra nevenapja
 
Kapcsolatok
Ossian

Ossian új klipje megrázza a rajongókat - Az "Érkezés" máris közönségkedvenc lett!

Megjelent az "Érkezés" videoklip

A legendás Ossian zenekar szeptember 9-én mutatta be legújabb hivatalos videoklipjét, az „Érkezés” című dalt, amely néhány nap alatt már közel 21 ezer megtekintésig jutott. A szerzemény Paksi Endre és Rubcsics Richárd közös munkája, a dalszöveg mély érzelmei pedig azonnal megérintették a hallgatókat.

Rajongói reakciók: lelkesség és meghatottság

A frissen bemutatott dal szinte azonnal heves visszhangot váltott ki a rajongók körében. Sokan írják, hogy „libabőrös” élményt nyújt a dal, mások a zenekar hitelességét, bátorságát és a változás vállalását dicsérik. Továbbra is visszatérő a nosztalgia és a közös élmények emlegetése: „Ennyi éven át is ugyanolyan lelkesen hallgatok Ossiant, csak így tovább még 1000 évig!” – írta az egyik hűséges követő.

Megosztó vélemények is érkeztek

Bár az új Ossian-dal a legtöbb hallgatónál célba talált, akadnak, akik továbbra sem tudnak megbarátkozni a zenekar stílusával vagy Paksi Endre hangjával. Egyes kommentek élesen fogalmaznak a szám heroikus hangulata vagy a dalszöveg pátosza kapcsán, míg mások kiemelik Rubcsics Richárd gitárjátékát, mint az Ossian egyik legmeghatározóbb elemét.

Új album és koncertdátumok

Az „Érkezés” az Ossian legfrissebb nagylemezéhez kapcsolódik, amely Célpont a szívemen címmel szeptember 5-én jelent meg. A zenekar a lemezt egy teltházas koncerten mutatja be szeptember 13-án a Barba Negrában, ahol a régi és új dalok is felcsendülnek majd, a vendég pedig Rudán Joe lesz.

Az Ossian öröksége – tovább élő fény

A kommentekből és a dal fogadtatásából látható: Paksi Endréék továbbadnak egy olyan örökséget, amely generációkat köt össze, a dalszöveg kitartásról, hazatérésről és reményről szól – ennek az „Érkezés” is újabb bizonyítéka.

[2025.09.11.]

