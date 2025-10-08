Megérkezett a Csak visszahívtalak című újdonság

Csak visszahívtalak – album - és klippremier az Elavult zenekartól

Pátkai Rozina és Fenyvesi Márton kiadója, a Sinistra Records gondozásában szeptember 25-én jelent meg a zenei közösségi megosztó felületeken az Elavult zenekar Csak visszahívtalak című debütáló albuma. A Peer Krisztián költő szövegeit megszólaltató formáció egy ideje aktív szereplője a 30+-os korosztályt (is) megcélzó budapesti klubéletnek és olyan fesztiváloknak, mint a Bánkitó és az Ördögkatlan, de koncerteztek már a Katona Kamrában is. Rozina maga is több dalt énekel a lemezen, a Kirepülés címűhöz klipet is készített.

„Nagyon szerettem Krisztián verseivel dolgozni. Először a Magvető Café adott otthont a közös estünknek, ekkor még én Minkaként Bernáthy Zsiga alapjaira énekeltem, Krisztián felolvasott és spoken word részei voltak, Karcis Gábor pedig a vetítésért felelt. Örülök, hogy most a lemezen is helyet kaptak az akkor megzenésített szerzeményeim, illetve annak is, hogy egy klip készítéséhez is szabadkezet kaptam. Kifejezetten viccesnek találtam már a gondolatot is, hogy az Elavult zenekarnak AI generált video footage-okból készítek klipet, ráadásul 16 mm-es filmet modellezve. Peer Krisztián “ugrálóvár” víziója adta a kezdőötletet, és így készült el végül, hosszas utómunkálatok során a végleges verzió.” – mondta el Pátkai Rozina énekes.

Így idézi fel a zenekar történetét Peer Krisztián, akinek októberben új kötete, a Pazarlás is megjelenik az Okapi Kiadónál:

„42 című kötetem írása közben előkerültek dalszövegek a színházi múltamból és a noteszeimből, ezekkel kerestem meg Hajduk Károly színész barátomat, hogy csináljunk egy zenés, azaz egy szál gitáros felolvasóestet, ahol a 42 komorságát a dalok iróniájával ellenpontozzuk. A könyvbemutatón még nem is Kárpáti Palkó (ütősök, klarinét), hanem Borsik Miklós, a könyv szerkesztője perkázott, de a franciás hangzású névre és az elektronikára Tóth Andor (producer) csatlakozásával találtunk rá. Kiss Andrist (szintetizátor) gimnazista kora óta ismerem, ahogy Rozinát is, sokkal felettük jártam a Trefort gimnáziumba, hívásomra nem mertek nemet mondani. Villő a barátnőm legjobb barátnője, kapóra jött, hogy régóta dédelgetett énekesnői ambíciókat. Máté a Dep’art zenekarban is énekel, minden koncertünkön elmeséli, hogy a két zenekar első közös fellépése előtt egy nappal lényegre törően csak annyit kérdeztem tőle Messengeren, hogy tud-e reggae-t énekelni, amire azt válaszolta, azt mindenki tud, de ez is elég volt ahhoz hogy bekerüljön a csapatba. Fábián Gábort még Bodó Viktor Szputnyik Hajózási Társulásából ismertem, egy pécsi koncertünkön ugrott be először negyedóra helyszíni próbával, akkoriban olvastam kintornás mindennapjairól szóló beszámolóit a Facebookon, ez juttatta eszembe, hogy tud énekelni.”

A lemezen Peer saját spoken wordjei mellett Fábián Gábor, Gombó Viola Lotti, Hajduk Károly, Irlanda Máté, Pátkai Rozina, Pertics Villő és Walters Lili éneklik a szövegeit, de helyet kapott egy Kontroll Csoport feldolgozás, és koncertjeik gyakori vendége, Keresztesi József költő, az Új Anya zenekar frontembere is szerepel egy számmal.

„Az új kötetemben is lesz néhány kiadásról-kiadásra cserélődő remix, az Elavult énekesei is szokták egymás számait énekelni koncerteken, attól függően, ki egyeztethető, Jóska zenei alapjára irigy is vagyok. Mindenképp jelezni szerettük volna már a számlistával is, hogy ez egy zenekar, táncra ingerlő, kocsiban hallgatható számokkal, nem pedig egy zenés felolvasás.” – teszi még hozzá Krisztián.

Tóth Andor producer pedig így látta meg benne azonnal a lehetőséget:

„Amikor Krisztián megmutatta a 42 pár versét Hajduk Károly által egy szál gitárral megzenésítve, úgy éreztem, hogy ezekhez a szövegekhez leginkább egy minimalista elektronikus zenei koncepció illene a legjobban, és egyből vonzott is a kihívás. Ez a koncepció hatja át az album egészét az azóta már megváltozott élet- és zenekari helyzetben, sok-sok új hangszeres és vokalista alkotótárs csodálatos közreműködésével.”

Peer Krisztián egyszerre hiperrealista, ironikus, vagy apokaliptikus szövegei felcsendülnek szomorkás popszámként (Bezárva, Kirepülés), minimalista technoként (Ilyen az élet, Alkohol óda), hiphopként (Beakasztani), mozgalmista vagy épp fajvédő deep house-ként (Kiscserkész, Fajvédelem). Az egyedi hangzás meghatározó részei Kárpáti Pál (klarinét, percussion) és Kiss András (billentyűk).

Az album masterelését Fenyvesi Márton végezte.

Csak visszahívtalak album: Spotify, Bandcamp, Soundcloud

Kirepülés videóklip: YouTube

[2025.10.08.]