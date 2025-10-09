2025. október 9. | csütörtök | Dénes nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Jön a Siófoki Halfesztivál 2025

Halfesztivál lesz Siófokon

Kulináris élményeket, táncelőadásokat, koncerteket, családi programokat is kínál a Siófoki Halfesztivál, amelyre október 10. és 12. között kerül sor a Balaton-parti városban.

A település központjában tizenkettedik alkalommal megrendezendő esemény gasztrokínálatából a Vomberg Frigyes séf és Fodor Noel 2023-as Bocuse d’Or magyar bajnok részvételével bíráló szakmai zsűri választja ki 2025 legjobb halas street foodját, amelyet bárki megkóstolhat - olvasható a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.

Azt írták, a fesztivál rendezvényei között lesz főzőverseny és fish food verseny Halpiknik, illetve Halánkságok néven, táncbemutató, játszóház, interaktív halas foglalkozás, és a vendégeket olyan neves előadók is szórakoztatják, mint Korda György és Balázs Klári, a Nemzeti Filharmonikusok, a Follow the Flow, vagy a Rudán Joe Band.

Idén is bemutatkoznak a Fő téren Magyarország "halas városai": Baja, Mohács, Paks és Szeged képviselői különleges halételekkel készülnek a fesztiválra, a Siófoki Szakképzési Centrum, valamint a horvátországi Porec idegenforgalmi középiskolája közös főzéssel ünnepli idén induló cserediákprogramját.

A Siófoki Halfesztivált 2013-ban hívták életre. A város a rendezvénnyel hagyományt kívánt teremteni, célja a Balaton és a hal népszerűsítése.

 

[2025.10.09.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
Ember Márk trónra került
Wolfheart koncert: dallamos death metal este négy fellépővel
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
A keringőkirály, André Rieu jövőre ismét visszatér Magyarországra
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én

A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Augusztus 5-én teltházas koncertet adott a...

Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
Kapuvár főterét rock and roll-láz...
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
beszámolók még