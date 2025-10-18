Az Éj Eleganciája: Több mint musical

El tudsz képzelni jobb programot, mint egy olyan estét, ahol a sötétség nem félelmetes, hanem csábító?

Az Éj Eleganciája több mint musical, egy szenvedéllyel és titkokkal átszőtt utazás. A misztikusan megvilágított falak között életre kelnek a nagy musicallegendák dalai: Az Operaház Fantomja, Rómeó és Júlia, Macskák és olyan világslágerek, melyek úgy simítják meg a lelket, mint egy régen vágyott ölelés. Három varázslatos hang, három művész, akik minden egyes dallal egy újabb szívdobbanást idéznek elő, és bebizonyítják, hogy a szerelem az egyetlen erő, ami túléli az időt…

Csengeri Attila – A végzet és szenvedély lángoló mestere, aki hangjával örvénylő érzelmek viharába sodor.

Mahó Andrea – A bűvös hang, mely úgy ölel körbe, mint egy titkos ígéret az éjszaka mélyén.

Kovács Gábor – Az opera fenséges nagykövete, akinek előadása a zene legtisztább esszenciáját tárja elénk.

Ez a trió egyetlen pillanat alatt fonja össze a szenvedélyt, a rejtélyt és a halhatatlan szerelmet.

Dress Code: Kérjük, tiszteljék meg az est színeit: fekete, fehér, arany vagy vörös öltözékben.

Helyszínek és jegyek:

Budapest – Orfeum

2025. október 30. – 20:00

Tokaj – Paulay Ede Színház

2025. november 5.

Szeged – IH Rendezvényközpont

2025. november 11.

Debrecen – VOKE Egyetértés Művelődési Központja

2025. december 5.

Békés – Békési Kultúra (Városi Művelődési Központ Színházterem)

2026. április 11.

Mahó Andrea: Jászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban.

Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins.

Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura.

2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.

Csengeri Attila: EMeRTon-díjas színész és énekes, akinek neve összeforrt a magyar zenés színház világával. Pályafutása során olyan ikonikus szerepeket játszott, mint Jézus a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalben, a Fantom az Operaház Fantomja előadásában, valamint István és Torda az István, a király rockoperában.

Emlékezetes alakítása volt Enjolras szerepében a Nyomorultak című darabban is. Csengeri Attila művészete nemcsak a magyar közönséget varázsolja el, hanem számos külföldi produkcióban is sikerrel szerepelt. Hangjának erőteljessége és érzelmi gazdagsága mindig magával ragadja a közönséget.

Kovács Gábor: Operaénekes. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte. Már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon.

Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglio-ban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon, a Verbita Fesztiválon, idén pedig a Müpában is fellép. Rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak.

A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban, például az operettben és a kortárs zenében. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.

