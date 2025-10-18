2025. október 20. | hétfő | Vendel nevenapja
 
Mahó Andrea
Csengeri Attila

Az Éj Eleganciája: Több mint musical

El tudsz képzelni jobb programot, mint egy olyan estét, ahol a sötétség nem félelmetes, hanem csábító?
Az Éj Eleganciája több mint musical, egy szenvedéllyel és titkokkal átszőtt utazás. A misztikusan megvilágított falak között életre kelnek a nagy musicallegendák dalai: Az Operaház Fantomja, Rómeó és Júlia, Macskák és olyan világslágerek, melyek úgy simítják meg a lelket, mint egy régen vágyott ölelés. Három varázslatos hang, három művész, akik minden egyes dallal egy újabb szívdobbanást idéznek elő, és bebizonyítják, hogy a szerelem az egyetlen erő, ami túléli az időt…

Csengeri Attila – A végzet és szenvedély lángoló mestere, aki hangjával örvénylő érzelmek viharába sodor.
Mahó Andrea – A bűvös hang, mely úgy ölel körbe, mint egy titkos ígéret az éjszaka mélyén.
Kovács Gábor – Az opera fenséges nagykövete, akinek előadása a zene legtisztább esszenciáját tárja elénk.

Ez a trió egyetlen pillanat alatt fonja össze a szenvedélyt, a rejtélyt és a halhatatlan szerelmet.

Dress Code: Kérjük, tiszteljék meg az est színeit: fekete, fehér, arany vagy vörös öltözékben.

Helyszínek és jegyek:
Budapest – Orfeum
2025. október 30. – 20:00
Tokaj – Paulay Ede Színház
2025. november 5.
Szeged – IH Rendezvényközpont
2025. november 11.
Debrecen – VOKE Egyetértés Művelődési Központja
2025. december 5.
Békés – Békési Kultúra (Városi Művelődési Központ Színházterem)
2026. április 11.

Mahó AndreaJászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban.
Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins.
Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura.
2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.

Csengeri AttilaEMeRTon-díjas színész és énekes, akinek neve összeforrt a magyar zenés színház világával. Pályafutása során olyan ikonikus szerepeket játszott, mint Jézus a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalben, a Fantom az Operaház Fantomja előadásában, valamint István és Torda az István, a király rockoperában.
Emlékezetes alakítása volt Enjolras szerepében a Nyomorultak című darabban is. Csengeri Attila művészete nemcsak a magyar közönséget varázsolja el, hanem számos külföldi produkcióban is sikerrel szerepelt. Hangjának erőteljessége és érzelmi gazdagsága mindig magával ragadja a közönséget.

Kovács GáborOperaénekes. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte. Már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon.
Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglio-ban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon, a Verbita Fesztiválon, idén pedig a Müpában is fellép. Rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak.
A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban, például az operettben és a kortárs zenében. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.

[2025.10.18.]

