Egy év után, headliner turnén tér vissza az All For Metal

Szélvészgyors és nagyon szórakoztató heavy metal este vár ránk október 27-én: közös turnén tér vissza Budapestre az All For Metal és a Grailknights. Mindkét csapat híres arról, hogy igazán látványos és vidám koncerteket ad, amit tavaly a Dirkschneider előtt már megtapasztalhattunk, most viszont egy egész estét kapunk a jobbnál jobb heavy metal dalokból az Analog Music Hallban.

Az All For Metal alig pár éve indult, de máris nagy feltűnést keltett: sokak szerint receptre kéne felírni ezt a zenét a jelenkor különböző gondjával-bajával küszködő világnak, mások szerint ez csak egy vásári látványosságként előadott metal-hakni… de az biztos, hogy erre a zenekarra szinte minden rocker és metalhead felkapja a fejét. Ez persze nem is csoda, elég csak az alapítókra pillantani: a kigyúrt, de azért karcsú heavy metal pacsirta, Antonia Calanna és a mackós - hörgős, harci kalapáccsal színpadra álló Tim „Tetzel" Schmidt már önmagában érdekes páros, de intéztek maguk köré egy válogatott fiúkból és lányokból álló zenekart, no meg táncoslányokat is, szóval igazán szórakoztató és energikus módon adják elő élőben heavy metal himnuszaikat.

Az alapítók életében közös pont a klasszikus heavy metal zene iránti szeretetük és a közös céljuk, hogy ezt az élményt egy új zenerajongó generációhoz is eljuttassák. A rövid, fülbemászó, lendületes dalok és a mögöttük álló elhivatott, profi produkciós csapat révén az All For Metal himnikus, jól befogadható fémzenét szabadít a világra.

„Olyan zenekarokon nőttünk fel, mint a Manowar, akiknek a koncertjein az embert elárasztja az energia – mondja Tetzel. – Vadidegenek borulnak egymás nyakába, és együtt éneklik a dalokat. Ezt a láthatatlan köteléket, ezt a kapcsolódást egyedül a zene hozza létre.” Antonio hozzátette: „Ilyen közösségi érzést csak a metal színtéren tapasztaltam. Az All For Metallal ezt szeretnénk továbbadni, hogy minél több zenerajongó részese lehessen ennek.”

A debütáló album sikere után a csapat tavaly már második nagylemezét adta ki, Gods Of Metal címen, aminek a címadója egy igazán jól sikerült klipet is kapott.

A turné másik attrakciója a Grailknights, akik szintén a Reigning Phoenix kiadó gondozásában adják ki októberben friss lemezüket: a Forever az eddigi szuperhős-koncepcióval szállít nekünk újabb zakatolós, együtténeklős heavy metal nótákat, mint amilyen maga a címadó is.

A két zenekar október 27-én érkezik a budapesti Analog Music Hallba, jegyek még kaphatók.

A CONCERTO Music bemutatja: Battle Of Metal Tour:

2025. október 27., hétfő 18:30

Budapest, Analog Music Hall

ALL FOR METAL + Grailknights koncertek

Belépő: 9.900 Ft

Jegyek

[2025.10.13.]