2025. október 13. | hétfő | Kálmán, Ede nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Az Electric Callboy 2025-ben már az MVM Dome-ba tér vissza!
Megjelent a Parkway Drive legújabb dala!
Parkway Drive: szimfonikus este a Sidney-i Operaházban, ősszel koncert Budapesten
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Bloodred Hourglass: megérkezett az új lemez, 11-én a Luna Kills is jön velük Budapestre
Kapcsolatok
Concerto Music

Egy év után, headliner turnén tér vissza az All For Metal

Szélvészgyors és nagyon szórakoztató heavy metal este vár ránk október 27-én: közös turnén tér vissza Budapestre az All For Metal és a Grailknights. Mindkét csapat híres arról, hogy igazán látványos és vidám koncerteket ad, amit tavaly a Dirkschneider előtt már megtapasztalhattunk, most viszont egy egész estét kapunk a jobbnál jobb heavy metal dalokból az Analog Music Hallban.

Az All For Metal alig pár éve indult, de máris nagy feltűnést keltett: sokak szerint receptre kéne felírni ezt a zenét a jelenkor különböző gondjával-bajával küszködő világnak, mások szerint ez csak egy vásári látványosságként előadott metal-hakni… de az biztos, hogy erre a zenekarra szinte minden rocker és metalhead felkapja a fejét. Ez persze nem is csoda, elég csak az alapítókra pillantani: a kigyúrt, de azért karcsú heavy metal pacsirta, Antonia Calanna és a mackós - hörgős, harci kalapáccsal színpadra álló Tim „Tetzel" Schmidt már önmagában érdekes páros, de intéztek maguk köré egy válogatott fiúkból és lányokból álló zenekart, no meg táncoslányokat is, szóval igazán szórakoztató és energikus módon adják elő élőben heavy metal himnuszaikat. 

Az alapítók életében közös pont a klasszikus heavy metal zene iránti szeretetük és a közös céljuk, hogy ezt az élményt egy új zenerajongó generációhoz is eljuttassák. A rövid, fülbemászó, lendületes dalok és a mögöttük álló elhivatott, profi produkciós csapat révén az All For Metal himnikus, jól befogadható fémzenét szabadít a világra.

„Olyan zenekarokon nőttünk fel, mint a Manowar, akiknek a koncertjein az embert elárasztja az energia – mondja Tetzel. – Vadidegenek borulnak egymás nyakába, és együtt éneklik a dalokat. Ezt a láthatatlan köteléket, ezt a kapcsolódást egyedül a zene hozza létre.” Antonio hozzátette: „Ilyen közösségi érzést csak a metal színtéren tapasztaltam. Az All For Metallal ezt szeretnénk továbbadni, hogy minél több zenerajongó részese lehessen ennek.”

A debütáló album sikere után a csapat tavaly már második nagylemezét adta ki, Gods Of Metal címen, aminek a címadója egy igazán jól sikerült klipet is kapott.

A turné másik attrakciója a Grailknights, akik szintén a Reigning Phoenix kiadó gondozásában adják ki októberben friss lemezüket: a Forever az eddigi szuperhős-koncepcióval szállít nekünk újabb zakatolós, együtténeklős heavy metal nótákat, mint amilyen maga a címadó is.

A két zenekar október 27-én érkezik a budapesti Analog Music Hallba, jegyek még kaphatók.

A CONCERTO Music bemutatja: Battle Of Metal Tour:
2025. október 27., hétfő 18:30
Budapest, Analog Music Hall
ALL FOR METAL + Grailknights koncertek
Belépő: 9.900 Ft
Jegyek

[2025.10.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Újra Magyarországon a világ legismertebb gospel kórusa
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Gájer Bálint jubileumi koncertet ad októberben - jegyek itt
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!
Családi dinamikák a fókuszban a 14. Szemrevaló Filmfesztiválon - teljes a program
Csendes Barát látta először hazánkban a Csendes barátot
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
25 éves a NIGHT of the JUMPs®
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
“Az elmúlt időszakban sokféle transz állapotban voltunk” - Elefánt koncert a Budapest Parkban

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...

Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
„Legyen...
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
beszámolók még