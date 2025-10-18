2025. október 20. | hétfő | Vendel nevenapja
 
Lacuna Coil

Lacuna Coil, Nonpoint koncert október végén

Februárban érkezett a három évtizede működő olasz gothic metal zenekar, a Lacuna Coil új lemeze, a Sleepless Empire. Cristina Scabbia és csapata nem hagyja ki Budapestet a lemezbemutató turnén: október 28-án a Barba Negrában lépnek fel, egy amerikai nu metal csapat, a Nonpoint koncertje után. 

A Lacuna Coil története több mint 30 éve, 1994-ben indult Milánóban, és a gothic metal banda máig megőrizte népszerűségét. A zenekar már Reverie című debütalbumával is eljutott ’99-ben Magyarországra (szintén a Concerto Music szervezésében), 2004-ben pedig az Unleashed Memories és a Comalies lemezek slágereivel a tarsolyukban, a Petőfi Csarnokban nyitották az évet, a korszak és a műfaj másik nagyágyúja, a Moonspell társaságában. A Heaven’s A Lie volt az este egyik tetőpontja akkor.

A csapat máig tartó sikerének titka, hogy képesek voltak minden egyes lemezükkel reagálni az adott korszak kihívásaira, és zenéjüket is folyamatosan alakították: a 2000-es években inkább már egy modernebb, groovy / nu metal irányba mentek el. 13 éve, a Dark Adrenaline lemezen található Trip The Darkness című daluk is nagyot ment az interneten.

A korszaknak megfelelően a friss, Sleepless Empire című album egy sötét, komor környezetet rajzol fel. Andrea Ferro énekes hangsúlyozta: a mai, zavaros világ bőven adott inspirációt az album súlyos hangulatú szövegeihez. „A hangzásunk sötét, mert a társadalmat tükrözi, amelyben élünk – ez korunk tükörképe – mondta. – Mi egy olyan generációból jövünk, amely még emlékszik az analóg világra, de már a digitálisban él. Tanúi voltunk a váltásnak – és ez maga a Sleepless Empire. Mindenki folyton a telefonját nézi, állandóan görget, mindig csinál valamit – reggeltől estig, soha nincs megállás.”

A koncepciónak megfelelően ezzel a lemezzel a zenekar igyekszik a valódi világban is nyomot hagyni. A box set verzió például egy jóslós játékot is tartalmaz, amit a bookletben rejtettek el a rajongók számára. Az album borítója, amelyet a nápolyi illusztrátor Roberto Toderico készített, szintén több, mint vizuális dísz: ahogy Cristina elmondta, mélyebb jelentést hordoz: „Robertóval egy képregényfesztiválon találkoztam. Imádom a munkáit, mert teljesen kézzel készülnek – mondta. –  Sokan azt állítják, hogy a mesterséges intelligencia valami újat hoz létre, de ezzel nem értek egyet. Nem vagyok a technológia ellen, de az ellen igen, hogy összekeverik a technikát a 100 %-ban belülről fakadó kreativitással, mint amilyen a zene, a festés vagy a rajz. Én is érzem azt a fájdalmat, amit sokan ezzel kapcsolatban éreznek.” A zenekar egyik friss dala az I Wish You Were D3ad.

Az európai turnén a korszak egy másik neves képviselője, a Nonpoint is fellép. Az amerikai zenekar több mint húsz éve, 1997-es indulása óta ragadja magával a közönséget energikus hangzásával és szenvedélyes előadásaival. 10 nagylemezük és a 2023-as, Heartless EP folyamatosan feszegeti a modern rock határait, a heavy metalt, a nu-metalt és a hard rockot egyedi, erőteljes zenei egységgé ötvözve.

Karrierje során a Nonpoint a kezdeti évek keményebb hangzásától mozdult el egy fokkal dallamosabb irányba, de a zenészek kedvencei között a hardcore-tól a klasszikus rockon át a rapig számos műfaj megtalálható, és ez szerencsére érződik is a dalokon. A csapat hírnevéhez sokat tett a híresen lendületes koncertjeik kínálta élmény, és a gyakran társadalmi és politikai témákat feldolgozó szövegek is. Legfrissebb daluk az Underdog.

A két zenekar október 28-án érkezik a Barba Negrába, jegyek még kaphatók.

A Concerto Music bemutatja: Sleepless Empire Tour 2025
2025. október 28., kedd 19 óra
Budapest, Barba Negra
Lacuna Coil, Nonpoint koncertek
Belépő: 12.900 Ft
Jegyek 

[2025.10.18.]

