A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk

Október 8-án sok évnyi várakozás után visszatért hozzánk az Opeth zenekar a Barba Negra Blue Stage színpadára.

Az 1990-ben alakult svéd progresszív/death metal banda felejthetetlen koncertet adott nálunk ismét.

Az este előzenekaraként az 1999-ben alakult svéd Paatos csapata lépett fel.

Alapvetően progresszív rock zenét játszanak, de sok helyen lehet érzékelni zenéjükben Massive Attack és hozzá hasonló zenekarok hatásait.

Érdekes, kicsit merengősen andalgós, melankolikus negyven percnek lehettünk részesei.

Kis szünet, és máris színpadon az Opeth zenekar.

A turné a 2024-ben megjelent új albumuk – „The Last Will And Testament” jegyében zajlik.

Elsőként a már már színházi előadásba is beleillő dallal, az új lemez nyitó dalával indítottak, hogy elvarázsoljanak minket progresszív, zúzós, komor világukba. Az új dalokat mindig két három régi klasszikus tétel követte, a dalok között az énekes sajátos fanyar humorával szórakoztatott minket. A színpadkép többnyire sejtelmes vörös, némely dalnál pedig zöldes, kékes melankolikus fényekben pompázott. Mintha egy párhuzamos univerzumba csöppentünk volna két órára. A gitár szólókat komor „hörgedelem” követte, majd ének tudását is megcsillogtatta Mikael

Összességében egy szuper estének lehettünk részesei, egy párhuzamos világban két órán keresztül.

A szervezésért köszönet a Fekete Zajnak!

Balázs Adrienn

Setlist:

Paatos:

1. Gasoline

2. Chemical Escape

3. Beyond the Forest

4. Ligament

5. Svart

6. Téa

7. Gone

8. Last Ones of Our Kind

Opeth:

1. $1

2. Master's Apprentices

3. The Leper Affinity

4. S7

5. The Devil's Orchard

6. To Rid the Disease

7. The Night and the Silent Water

8. $3

9. Heir Apparent

10. Ghost of Perdition

Encore:

11. Deliverance

[2025.10.26.]