Kállay-Saunders András

Futurisztikus cowboyként tér vissza Kállay Saunders új dalával, a YOU-val

Kállay Saunders a vadnyugat hangulatát hozza el Magyarországra

Mi történik, amikor a nemzetközi karriert építő Kállay Saunders egy athéni stúdióban szerzőtársaival találkozik? Ösztönös, nyelveken átívelő zenélés. Így született a YOU, ami egyszerre lenyűgöző és filmzenére emlékeztető élmény: az amerikai nyugat vonulatai kelnek életre country-hangulatú gitárjátékkal és monumentális dobokkal, aminek klasszikus elemeit Kállay énekhangja egy futurisztikus cowboy kabátba öltöztet. Ez ráadásul az énekes-szerző Another Night című lemezének előfutára.

„Elutaztam Athénba, hogy együtt dolgozzak a görög előadóval-dalszerzővel, Claydee-vel és a multitalentum producerrel, Paris Kalpos-szal. Nem ez volt az első alkalom, hogy közösen alkottunk, és most is azonnal megvolt az összhang. Egyszer csak bejött Claydee fia, David Lupa a stúdióba, felkapta a gitárt, én pedig elkezdtem improvizálni. Pár perc múlva már rájöttünk, hogy egy igazi, ötös lottós telitalálatunk lett” – meséli Kállay Saunders.

YOU-ban találkozik a soul, a country és a blues érzelmi mélységet és őszinte hangulatot kölcsönözve a zenének. Kállay Saunders szerint a pop mezőnybe akkor kerülhet az újdonság: „ha a közönség körében népszerűvé válik.” És erre minden esélye megvan.

A szám írásán és producerelésén anatu is közreműködött, akivel Kállay Saunders az elmúlt évek során szinte állandó szerzőpárost alkotott, nevéhez köthető a hatalmas Homesick című sláger (+900 ezer Spotify-lejátszás) és a nemzetközi kiadó, a Warner Music Group égisze alatt megszületett Breathing című felvétel is.

A rendező, Leho Daniel és az operatőr, Horváth Csaba (Csirke) által készített videóklip egy minimalista történettel rendelkező image elképzelés, amelyben a divatos, művészi képek keverednek hétköznapi villanásokkal kapszulába zárva egy elmúlt kapcsolat fájdalmas és szép emlékeit.

Érkezik a lemez és turné

YOU a hamarosan megjelenő Another Night című nagylemez előfutára. Az album utolsó simításai már zajlanak, és a megjelenéssel egy időben egy különleges koncertsorozat is indul: a 15 Years Kállay Saunders Tour, amely 2026 elején Magyarországról rajtol, majd nemzetközi állomásokkal folytatódik. A turné célja, hogy a rajongók élőben is átélhessék azt az atmoszférát, amely a vadnyugat inspirálta YOU-ban és az egész új lemezen megelevenedik.

 

[2025.11.01.]

