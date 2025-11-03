Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk

Október 6-án két gigantikus metal csapat töltötte meg a Papp László Arénát. Megnéztük a Disturbed koncertjét a Megadeth társaságában.

A Megadeth a klasszikus thrash metal vonalat képviseli, míg a Disturbed hozzájuk képest friss, nu metal/hard rock banda (tíz évvel később alakultak), de jól megfértek egymás mellett ezen a turnén. Óriási koncert volt mindkettő.

Az estét az idén negyvenkettedik éve porondon lévő Megadeth legénysége indította nem is akárhogy. Éppen kezdésre érkeztem, irgalmatlan energiával csaptak a húrok közé, még az első emeleten is leszakadt a fejünk a hangzástól.

A „Hangár 18” klasszikusával indítottak 1990-ből, aztán jellemzően a 2016-os, 2021-es, illetve a kilencvenes évek klasszikusai között hoztak dalokat. A koncert közepén játszották el az egyik kedvencem „Tornádó of Souls” alap művüket, majd a végére hagyták a legínyencebb falatokat, mint a „Symphony of Destruction” (imádom), és a „Holy War” dalokat. Dave egészen szószátyár volt önmagához képest, minden második dalt egy kis sztorival vezetett fel pár mondatban, de azért igyekezett a legtöbb dalnál a haja mögé bújni, mint mindig.

Szépen kihasználták a kifutót is a gitárszólókhoz, amiket a bőröm alatt éreztem szinte.

Zseniális bulit hoztak, „csillivilli” körítések nélkül, a kevesebb néha több alapon, és elég a zene önmagában is a katarzishoz.

Fél óra szünet, és máris színpadon a Disturbed zenekara.

A koncert metal ide vagy oda, gyakorlatilag a Disturbed esetében egy „színházi előadás” is egyben. Egy hatalmas fehér molinót húztak fel szépen lassan a színpad elől, közben Davidet betolták a színpadra egy ágyhoz kötözve, kényszerzubbonyba tekerve, amiből kiszabadították, illetve ő kicsomagolta saját magát. Már az első dalnál komoly pirotechnikát is bevetettek tűzijátékkal, lángcsóvákkal.

A színpadon tornyokba építettek mozaikból kirakott ledes kivetítőket, amik külön is, és egyben is eszméletlen látvány elemeket villogtattak a dalok témájához illeszkedve. Mindez hatalmas „háztető” formában volt felépítve a háttérben is, aminek a koncert végén lett jelentősége. Ha a hatalmas led kivetítő tornyok, a tűz és a piro elemek esetleg kevesek lennének, lézer fényekkel is felturbózták a látványt. A dobos egy hatalmas emelvényen foglalt helyet trónján, hogy láthassuk is, ahogy csépeli a bőrt.

A gitárosok hol széltében, hol a kifutó elejébe szaladgálva nyúzták a húrokat, miközben David végig két órán át futkározva énekelt. Közben a lángcsóvák ritmusra táncoltak mögötte, mellette, a zenekar körül.

Az egyik leglátványosabb és egyben legmegdöbbentőbb eleme a shownak az volt, amikor „kivégezték” a sztori szerint David karakterét. Nyilván ennek mögöttes tartalma a lényeg a dalszöveg alapján, ezt, akit érdekel, a lemezek bookletjeiben, vagy a google-ben megtalálja.

A koncert közepe egyébként húsz perc szünettel választotta ketté a két felvonást. Alapvetően a huszonöt évvel ezelőtt megjelent „The Sickness” albumot játszották el teljes terjedelmében, ebben semmi titok nem is volt.

A dalok között akadtak feldolgozások is, Tears for Fears, Genesis, természetesen Ozzy előtt is tisztelgett a zenekar a „Crazy Train” egy szakaszával, valamint a klasszikus „Simon and Garfunkel - The Sound of Silence” dala, amit egészen elképesztő hangszínen énekelt David, miközben lángba borul mellette a zongora, amin zenésztársa kísérte. Mindemellett a zenekar többi tagja pedig vonós hangszereket ragadott ehhez az átdolgozáshoz, hidegrázós élmény volt.

A közönség végig hullámzott a csápolástól, szeretem ezt a látványt fentről nézni, a küzdőtér leghátuljában is üvöltve énekelt, tapsolt mindenki.

A koncert utolsó szakaszában egy hatalmas felfújt csuklyás alak emelkedett a színpad fölé, miközben a háztető formában felépített gigantikus tornyot különböző formában és alakzatokban borították lángba.

Elképesztő estének lehettünk részesei.

Köszönjük a szervezést a Live Nation csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

Megadeth:

1. Hangar 18

2. Dystopia

3. Angry Again

4. Skin o' My Teeth

5. Sweating Bullets

6. Mechanix

7. Tornado of Souls

8. We'll Be Back

9. Peace Sells

10. Symphony of Destruction

11. Holy Wars... The Punishment Due

Disturbed:

1. Voices

2. The Game

3. Stupify

4. Down With the Sickness

5. Violence Fetish

6. Fear

7. Numb

8. Want

9. Conflict

10. Shout (Tears for Fears cover)

11. Droppin' Plates

12. Meaning of Life (With vocal snippet of Ozzy Osbourne's 'Crazy Train")

Greatest Hits

13. I Will Not Break

14. Ten Thousand Fists

15. Bad Man

16. Land of Confusion (Genesis cover)

17. Indestructible

18. The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover)

19. The Light

20. Inside the Fire

[2025.11.03.]