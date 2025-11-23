2025. november 23. | vasárnap | Kelemen, Klementina nevenapja
 
Csondor Kata

Hóban ébred majd az ünnep - Csondor Kata nagykoncerttel ünnepel

A dal, ami 15 éve egybeforrt a Karácsonnyal, amely nélkül nem múlhat el ünnepi rendezvény vagy családi meghitt fadíszítés, amit nyáron is csengőhangként használnak vagy éppen bölcsődalnak - idén önmaga is ünnepel.

Nagyszabású karácsonyi élménykoncerttel ajándékozza meg a nagyérdeműt.

Csondor Kata varázslatos hangja és meghitt, ünnepi hangulatot idéző előadása gazdag hangszereléssel és különleges sztárvendégekkel bővül a MOMkult színpadán december 17-én. Fellép Végvári Ádám és Mészáros Árpád Zsolt “MÁZS” is.

Az estet még különlegesebbé teszi Kálid Artúr színművész személye, és egy izgalmas művészeti elem, mellyel a koncert teljesen egyedivé válik a karácsonyi koncertek palettáján. Annyit elárulhatunk, hogy Csondor Kata színész és szinkron pályafutásának mentén, kollégái, az ország kedvenc, ikonikus hangjai is életre kelnek majd. Nemcsak egy koncert, hanem egy igazi karácsonyi élménykoncert várható.

Zenei vezető Neumann Balázs, Artisjus-díjas jazz zongoraművész, zeneszerző, hangszerelő.

[2025.11.23.]

