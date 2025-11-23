X-faktor 2025 - ők búcsúztak november 22-én

Az X-Faktor 2025-ös évadának harmadik élő showjában a versenyzőknek már két produkcióval kellett bizonyítaniuk. A továbbjutást jelképező két székért pedig hatalmas harc folyt. Végül Nazyra és Istenes Márkó számára véget ért az X-Faktor.

Az X-Faktor 2025-ös évadának versenyzői, a harmadik élő showban már két produkcióval léptek a közönség és a mentorok elé.



A produkciók közben a nézők folyamatosan szavazhattak kedvenceikre, az rtl.hu applikáción, a szavazas.rtl.hu oldalon és emelt díjas hívással, hogy kiket szeretnének látni a második fordulóban. Az első fordulóban a legkevesebb szavazatot a Nazyra kapta, így ő búcsúzott az X-Faktortól.

Ám az izgalmak itt még nem értek véget, mert következett a székes forduló.

Amikor a versenyzők a második produkciót is előadták, a mentorok és a nézők szavazatai alapján a továbbjutást jelentő székeken Belano és a Tonix Honix foglaltak helyet. A másik 3 döntős közül a nézők még 2 versenyzőt továbbjuttathattak szavazataikkal az rtl.hu applikáción, a szavazas.rtl.hu oldalon és emelt díjas hívással.



Végül a továbbjutók táborához még csatlakozhatott Farkas Ancsi és Varga Imi, így ők már biztosan ott lesznek jövő héten az elődöntőben. A legkevesebb szavazatot Istenes Márkó kapta, így számára is véget ért az X-Faktor.

