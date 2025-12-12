Hobo: "Nem érdekel a siker, csak a tét: élet vagy halál"

Családja révén a pártállam elitjéhez tartozott, de ő a csavargókat választotta. Viharos ifjúsága után lassan megtalálta magának a színpadot, ahol mindig, minden helyzetben önmaga lehet.

Földes László Hobo Kossuth-díjas és Petőfi Zenei Életműdíjas dalszerző, énekes, zenekaralapító az M5-ön látható A Nagyok című portréműsorban mesélt az életét és művészetét formáló élményekről.

A magyar blues hangja hányatott sorson ment keresztül, mielőtt rátalált arra, ami igazán neki való. „Hatalmas vereségekben tragédiák voltak, de elértem ezt, hogy azt csinálok, amit akarok” – idézte fel a sikerig vezető utat Földes László Hobo a magyar közélet kiemelkedő személyiségeit bemutató A Nagyok című portréműsorban Ugron Zsolna műsorvezetőnek. Az előadóművész nem tagadja: megaláztatások, művészi nézőpontkülönbségek és alkotói válságok egyaránt kísérték karrierjét. Kiapadhatatlan elszántságával és kreativitásával több évtizedes életművet hozott létre.

„Mind a mai napig abból élek, hogy amit csinálok, azt fontosabbnak tartom saját magamnál. Semmilyen különbség nincs a zenélés, a versmondás vagy a színházi előadások között. Mert mindegyik élet-halálra megy. Ha nincs kedvem, nincs már élet-halál, abbahagyom” – jelentette ki Hobo, aki saját magán keresztül számos műfajban bizonyította a művészi önkifejezés határtalanságát. A róla készülő dokumentumfilm mellett sem tétlenkedik.

„A Vadászat című albumomon szerepel A fattyú reménytelen szerelme és halála című dal. Bekattant nekem, hogy megírom a fattyú történetét, amit bábszínésszel viszünk színpadra. Ilyen még nem volt. Nem azért, hogy különleges legyen, hanem mert ismerek egy tehetséges bábszínészt, aki marionettben alakít majd, erre készült rólam egy figura” – avatta be a nézőket készülő új előadásának részleteibe a művész. A Földes László Hobóval készült teljes beszélgetés a Médiaklikken újranézhető, amelyen elérhetők a Nagyok portrésorozat korábbi adásai is.

A Nagyok – a portréműsor új epizódjai péntekenként 17:55-kor az M5-ön, ismétlések a Duna és a Duna World műsorán.

[2025.12.12.]