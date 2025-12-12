Érdekes újdonság érkezett - Sztorik a bárból

Megjelent Pintér Péter, a 2024-es bárzongorista verseny győztesének lemeze.

Képzeljük el, hogy leül a hangszerhez valaki, aki egyszemélyben kiváló klasszikus zenész, nagyszerűen improvizáló jazzista, minden stílusban otthonosan mozgó zeneszerző, és virtuóz előadó - ez jellemzi legjobban az albumot.

A lemez a legszebb bárzongorista hagyományokat bemutatva hív minőségi zenehallgatásra, az utóbbi száz év legnagyszerűbb dalaiból válogatva.

A valódi bárzongora élménybe és Pintér Péter új lemezébe most ingyenesen betekintést nyerhetnek az érdeklődők Budapest egyik legnívósabb helyén.

Aki élőben szeretné hallani a versenygyőztes produkciót, szeretettel várjuk a bárzongorista verseny helyszínén, a Gerbeaud Kávéházban december 15-én, hétfőn 17:00-kor.

A lemez minden zenei szolgáltatónál elérhető: https://WMMD.lnk.to/peterpinter_barstories

