Sajtszószos őrület: cibi lezárja a Földbolygót - függőségről rappelve jön a „chill cheez brgr”!

cibi dobja a KRÉZI PLANET EARTH korszakzárót: a „chill cheez brgr” junk food függőségről szóló liquid DnB-gránátja sajtszószos Duna-medrén tombol, Pablo Peter klippel. Mikee Mykanic turnéja mellett a „rizz” milliós Spotifyja ünnepel, miközben a szöveg gyomroson át üzen: élvezet hajszol, függővé tesz, tönkretesz. Poénos mém-világ, komor reflexió – cibi-stílus!

Vége a KRÉZI PLANET EARTH lemezkorszaknak – de mielőtt bárki nosztalgiázni kezdene, cibi már dobja is le az új gránátot. Megérkezett a „chill cheez brgr”, ami elsőre junk food esztétika, másodikra viszont full önreflexív trip az élvezethajszolásról. Mert ha valamihez ért, az az, hogy a poén mögé mindig odacsempéssze a gyomrost – most épp a gyomrunkon keresztül egy Pablo Peter rendezésű, látványos videóklippel, Duna medrében csordogáló sajtszósz világgal.

Szépen indult az év az előadó háza táján, ugyanis jelenleg Mikee Mykanic vendégeként turnézik, és ünneplésre is volt oka, hiszen Rimóczi Dórival közös dala, a „rizz” hivatalosan is átlépte a milliós Spotify-lejátszást.

Mindeközben az underground alkotó új videóklippel kiegészülő felvételével frissíti diszkográfiáját, a produceri székbe Ujj Bence Somát, azaz so-mat ültetve. Az eredmény? Egy enyhén komor, liquid DnB-be hajló zenei alap, ami direkt kontrasztban áll a goofy, mém-kompatibilis szövegvilággal.

A gyors kaja-rajongás eddig sem volt titok. Elég csak a „pocahontass” klipjére gondolni, ami tavaly év végén aranylemez lett, így rá is aggatható a klasszikus státusz a cibi-univerzumban. Most viszont a hamburgerek már nem csak kellékek: a „chill cheez brgr” konkrétan az abból adódó függőségről beszél.

cibi saját szavaival: „A ‘chill cheez brgr’ a junk food iránti függőségről szól. A dalban azt írom le, mennyire jó maga az élvezet, hajszoljuk az élvezeteket, ami először függővé tesz, majd tönkre tesz. Lényegében bármilyen függőségre rá lehet vetíteni ezt a gondolatot.”

A dalszöveg részletet – „Fogyasztásom egy átlagos 6 tagú indonéz család kalória bevitele többször” – pedig nagyon is elhihetjük, ha az új videóklipet nézzük: ugyanis cibi fogkrémét, fürdővízét, sőt Budapest folyóvizét is sajtszósszal helyettesíti a Pabloval megálmodott, nem hétköznapi látványában.

A „chill cheez brgr” így egyszerre korszakzáró és soft launch egy új korszakhoz, amiben cibi továbbra is azt csinálja, amit eddig: szórakoztat, miközben kicsit tükröt is tol az arcunkba.

[2026.03.05.]