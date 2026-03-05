2026. március 5. | csütörtök | Adorján, Adrián nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Sajtszószos őrület: cibi lezárja a Földbolygót - függőségről rappelve jön a „chill cheez brgr”!

cibi dobja a KRÉZI PLANET EARTH korszakzárót: a „chill cheez brgr” junk food függőségről szóló liquid DnB-gránátja sajtszószos Duna-medrén tombol, Pablo Peter klippel. Mikee Mykanic turnéja mellett a „rizz” milliós Spotifyja ünnepel, miközben a szöveg gyomroson át üzen: élvezet hajszol, függővé tesz, tönkretesz. Poénos mém-világ, komor reflexió – cibi-stílus!

Vége a KRÉZI PLANET EARTH lemezkorszaknak – de mielőtt bárki nosztalgiázni kezdene, cibi már dobja is le az új gránátot. Megérkezett a „chill cheez brgr”, ami elsőre junk food esztétika, másodikra viszont full önreflexív trip az élvezethajszolásról. Mert ha valamihez ért, az az, hogy a poén mögé mindig odacsempéssze a gyomrost – most épp a gyomrunkon keresztül egy Pablo Peter rendezésű, látványos videóklippel, Duna medrében csordogáló sajtszósz világgal.

Szépen indult az év az előadó háza táján, ugyanis jelenleg Mikee Mykanic vendégeként turnézik, és ünneplésre is volt oka, hiszen Rimóczi Dórival közös dala, a „rizz” hivatalosan is átlépte a milliós Spotify-lejátszást.

Mindeközben az underground alkotó új videóklippel kiegészülő felvételével frissíti diszkográfiáját, a produceri székbe Ujj Bence Somát, azaz so-mat ültetve. Az eredmény? Egy enyhén komor, liquid DnB-be hajló zenei alap, ami direkt kontrasztban áll a goofy, mém-kompatibilis szövegvilággal.

A gyors kaja-rajongás eddig sem volt titok. Elég csak a „pocahontass” klipjére gondolni, ami tavaly év végén aranylemez lett, így rá is aggatható a klasszikus státusz a cibi-univerzumban. Most viszont a hamburgerek már nem csak kellékek: a „chill cheez brgr” konkrétan az abból adódó függőségről beszél.

cibi saját szavaival: „A ‘chill cheez brgr’ a junk food iránti függőségről szól. A dalban azt írom le, mennyire jó maga az élvezet, hajszoljuk az élvezeteket, ami először függővé tesz, majd tönkre tesz. Lényegében bármilyen függőségre rá lehet vetíteni ezt a gondolatot.”

A dalszöveg részletet – „Fogyasztásom egy átlagos 6 tagú indonéz család kalória bevitele többször” – pedig nagyon is elhihetjük, ha az új videóklipet nézzük: ugyanis cibi fogkrémét, fürdővízét, sőt Budapest folyóvizét is sajtszósszal helyettesíti a Pabloval megálmodott, nem hétköznapi látványában.

A „chill cheez brgr” így egyszerre korszakzáró és soft launch egy új korszakhoz, amiben cibi továbbra is azt csinálja, amit eddig: szórakoztat, miközben kicsit tükröt is tol az arcunkba.

[2026.03.05.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Új Nagy Bogi x DESH kollab - lovas klip, ami megfog!
A The Sisters of Mercy visszatér a Dürer Kertbe
Jethro Tull koncert Budapesten 2026-ban is
Dal- és videópremier a március 6-án érkező Road 20 - Aréna koncertlemezről 
A közönség visszakövetelte: megújulva tér vissza a Csoportterápia a Veres 1 Színházba
Hangadó: indul a közönségszavazás
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Környezetbarát és gazdaságos: a homlokzati falak hőszigetelési lehetőségei
Évadbejelentő sajtótájékoztató a Békéscsabai Jókai Színházban
Bigger Than You Think! - a 25 éves Simple Plan Budapesten
Musical & More - Szenvedélyes Karnevál
A hirtelen haragú hősszerelmes: Boncsér Gergely a Dóm téri Carmenben
Hot Wheels Monster Truck Show 2026 - Második esély
Mester Viktóriával érkezik a Carmen!
A nevetés menedéke: Határtalan művészeti élmény Kárpátalján
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
Love Will Bring You Home - Kiefer Sutherland Budapesten
"Nem kiszolgálója akartam lenni a történetnek, hanem alkotó része"
Új dalokkal kezdi a visszaszámlálást nagykoncertjéig a Quimby
Coca-Cola SZIN: Legyünk együtt úgy, ahogy jól esik

Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
A Székely Kriszta által...

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
beszámolók még