Március 5-én Budapestre ér a Visions of Atlantis és a Warkings közös turnéja!
Már javában dübörög a Pirates & Kings turné, a Visions of Atlantis és a Warkings közös menetelése, napokon belül pedig a budapesti közönség is átlheti, ahogyan a Warkings harcosainak megállíthatatlan energiája találkozik a Visions of Atlantis kalózainak fenséges erejével, avagy garantált az epikus koncertélmény.
Mindkét zenekar legújabb albumait hozza el a színpadra, mindezt egy bombasztikus, himnuszokkal, történetekkel és tiszta metal szellemiséggel átitatott élő produkcióba csomagolva.
A Visions of Atlantis az elmúlt években új lendületet vett, és friss albumaival a nemzetközi színtér élvonalába emelkedett. Monumentális refrének, látványos színpadi jelenlét és magával ragadó dallamok jellemzik koncertjeiket, amelyek valódi zenei kalanddá válnak.
A Warkings ezzel szemben a klasszikus európai power metal hagyományait idézi meg, modern köntösben. A zenekar koncepciója - amely történelmi harcosok karaktereire épül - nemcsak zeneileg, hanem vizuálisan is különleges élményt kínál.
Az est nyitányáról a német - hazánkban már többször is fellépett - Induction gondoskodik majd. Bulvár infó, a csapat sorait erősíti Tim Hansen, a metal lengenda, Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray) fia.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Napalm Events bemutatja: Pirates & Kings Tour Co-headline: Visions of Atlantis x Warkings Support: Induction 2026.03.05. Budapest, Barba Negra Blue Stage Kapunyitás: 18:00 Jegyek
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.