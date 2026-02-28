Március 5-én Budapestre ér a Visions of Atlantis és a Warkings közös turnéja!

Már javában dübörög a Pirates & Kings turné, a Visions of Atlantis és a Warkings közös menetelése, napokon belül pedig a budapesti közönség is átlheti, ahogyan a Warkings harcosainak megállíthatatlan energiája találkozik a Visions of Atlantis kalózainak fenséges erejével, avagy garantált az epikus koncertélmény.

Mindkét zenekar legújabb albumait hozza el a színpadra, mindezt egy bombasztikus, himnuszokkal, történetekkel és tiszta metal szellemiséggel átitatott élő produkcióba csomagolva.



A Visions of Atlantis az elmúlt években új lendületet vett, és friss albumaival a nemzetközi színtér élvonalába emelkedett. Monumentális refrének, látványos színpadi jelenlét és magával ragadó dallamok jellemzik koncertjeiket, amelyek valódi zenei kalanddá válnak.

A Warkings ezzel szemben a klasszikus európai power metal hagyományait idézi meg, modern köntösben. A zenekar koncepciója - amely történelmi harcosok karaktereire épül - nemcsak zeneileg, hanem vizuálisan is különleges élményt kínál.

Az est nyitányáról a német - hazánkban már többször is fellépett - Induction gondoskodik majd. Bulvár infó, a csapat sorait erősíti Tim Hansen, a metal lengenda, Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray) fia.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Napalm Events bemutatja:

Pirates & Kings Tour

Co-headline: Visions of Atlantis x Warkings

Support: Induction

2026.03.05.

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 18:00

Jegyek

H-Music Hungary

