Kapcsolatok
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!

2026 május 28-án a rendszerváltás éveinek zenei világával, felfokozott hangulatával tér vissza a Katona József Színház és a Budapest Park nagysikerű közös műsora. A ‘80-as ‘90-es évek határának időszakát megidéző produkció során az Európa Kiadótól a Neotonig olyan ikonikus formációk és előadók slágerei is felcsendülnek, mint az LGT, az Omega, a Bikini, a Republic, vagy akár Cseh Tamás, Charlie és Hobo.

Szokás szerint a színházi és a zenei szcéna legkiemelkedőbb képviselőinek művészi ereje adódik majd össze ezen a felejthetetlen estén. A Katona József Színház társulatának idei “rock sztárjai”: Bányai Kelemen Barna, Bezerédi Zoltán, Béres Bence, Elek Ferenc, Fullajtár Andrea, Gloviczki Bernát, Jakab Balázs, Jordán Adél, Keresztes Tamás, Kiss Eszter, Mentes Júlia, Mészáros Béla, Ónodi Eszter, Pálmai Anna, Pálos Hanna, Pásztor Dániel, Rajkai Zoltán, Rezes Judit, Rujder Vivien, Szacsvay László, Takátsy Péter, Tasnádi Bence, Tóth Zsófia, Vajdai Vilmos, Vizi Dávid.

A korábbi fellépőkhöz Bongor, Pajor Tamás és Szabó Győző is csatlakozik.

Közreműködik a Katona József Színház társulata, a Nart Orchestra Big Band és a Duda Éva Társulat.

Vendégművészek: Csákányi Eszter, Kulka János, Nagy Ervin, Szabó Győző, Thuróczy Szabolcs

Énekesek: Bongor, Beton.Hofi, Bagossy Norbert, Bérczesi Róbert, Fekete Giorgio, Járai Márk, Jónás Vera, Kollár-Klemencz László, Lábas Viki, Németh Juci, Pajor Tamás, Péterfy Bori, Sena Dagadu, Sisi, Vitáris Iván

Zenei vezető: Meggyes Ádám
Díszlet: Schnábel Zita
Dramaturg: Bíró Bence
Jelmez: Szakos Kriszta
Vetítés/Látvány: Varga Vince/Kovács Bálint/Nagy Réka//Török Marcell
Koreográfus: Duda Éva
Rendező: Vajdai Vilmos

Május 28-án sok meglepetéssel, új korszakkal és régi-új szereplőkkel visszamegyünk a jövőbe!

Jegyek

Fotó: Budapest Park - Sinco

[2026.02.28.]

