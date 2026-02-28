Már 46 000 határon túli magyarhoz ért el a Határtalan Program



Ünnepélyes keretek között folytatódott a Déryné Program Határtalan Programjának vajdasági sorozata. A 78. Kárpát-medencei és 11. vajdasági Határtalan Nap keretében Temerinben három helyszínen, több mint 600 vajdasági honfitársunk részvételével zajlottak a programok. Az eseményt a „Fehérlaposok” című rockopera koronázta meg, a program immáron több mint 600 előadással és 46 000 néző elérésével erősítette a magyar identitást a határon túli magyar közösségek között.

A Méhecske Óvodában a „Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök” című bábjátékot tekinthették meg a legkisebbek. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színháztermében a kisiskolásokat népzenei koncert és hangszerbemutató, míg a felsősöket „A honfoglalástól Trianonig” című történelmi előadás várta. A Lukijan Musicki Középiskola diákjai a „Kötelezők röviden” drámafoglalkozásokon vehettek részt, ahol a Csongor és Tünde, A Pál utcai fiúk, az Úri muri és A helység kalapácsa című művek kerültek feldolgozásra, drámapedagógiai foglalkozással kiegészítve Balog Réka vezetésével. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színháztermében a program ünnepélyes megnyitóval folytatódott, majd a közönség a „Fehérlaposok” című rockoperát láthatta.

A rendezvényen a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Fremond Árpád, valamint a Déryné Program igazgatója, Kis Domonkos Márk köszöntötte a résztvevőket. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Rákóczi Szövetséggel közreműködve a program tovább erősítette küldetését: a magyar kultúra eljuttatását a Kárpát-medence minden magyarok lakta térségébe.

„Temerinben ismét láthattuk, hogy a kultúra valóban határtalan. A gyerekek, diákok és a felnőttek egyaránt figyelemmel követték az előadásokat, és érezhető volt az öröm és kíváncsiság mindenki arcán. Ilyenkor tapasztaljuk meg igazán, hogy a színház és az élő találkozás hidakat teremt a Kárpát-medence közösségei között, és a Felvidéktől Kárpátalján, Erdélyen és Partiumon át a Vajdaságig összekapcsolja a településeket” – emelte ki Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója.

A Határtalan Program első évében – 2025. május 20. és 2026. április 30. között – 15 vajdasági és összesen 100 határon túli települést ér el. A program keretében eddig 78 témanap és 624 előadás valósult meg, amelyek 46 033 nézőt értek el. Vajdaságban mindez 90 előadást és összesen 7014 nézőt jelent a Temerinben megvalósuló eseménnyel együtt. A temerini állomást követően a programsorozat Nagybecskereken és Tordán folytatódik, a következő hetekben pedig Újvidékre és Magyarcsernyére érkezik.

A Határtalan Program Temerinben ismét bizonyította: a kultúra valóban határtalan, és képes összekötni a közösségeket a Kárpát-medencében.

Színház mindenkinek határon innen és túl!

[2026.02.28.]