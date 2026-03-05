2026. március 5. | csütörtök | Adorján, Adrián nevenapja
 
Duran Duran

Visszatér Budapestre a Duran Duran

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a legendás Duran Duran 2026. június 28-án, 20:00 órakor a Papp László Budapest Sportaréna színpadán lép fel.

A világhírű brit zenekar nagyszabású arénashow-val érkezik, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait. A fiúk egy igazán lendületes, modern audiovizuális produkcióval várják a rajongókat, ahol az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncertre állnak össze. A Duran Duran világszerte arról híres, hogy tökéletes egyensúlyt teremt a nosztalgia és a modern koncertélmény között, a klasszikus dalaik ma is frissen, energikusan és erőteljesen szólalnak meg. A műsor felépítése tudatos zenei és érzelmi ívet követ, az erőteljes, táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is, ezáltal a koncert hangulatában is végig intenzív élményt nyújt.

Több mint 100 millió eladott lemezzel és több mint négy évtizedet átívelő, rendkívül sikeres pályafutással a zenekar. az alapító tagokkal, Simon Le Bon énekessel, John Taylor basszusgitárossal, Nick Rhodes billentyűssel és Roger Taylor dobossal  ma is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője a nemzetközi zenei életnek. Munkásságuk az innováció, az elegancia és a kivételes élő zenei energia időtálló szimbóluma.

Repertoárjuk generációk zenei élményeit formálta. Olyan ikonikus dalok, mint a „Hungry Like the Wolf”, az „Ordinary World”, a „The Reflex” vagy a „Come Undone” mára valódi globális himnuszokká váltak, amelyek korszakokon és zenei stílusokon átívelve is megőrizték erejüket és hatásukat.

Artist Presale: 2026. február 19., csütörtök, 10:00
Általános jegyértékesítés kezdete: 2026. február 20., péntek, 10:00  

Jegyek

A Duran Duran mindig is szeretett az árnyékok világában mozogni, művészi, esztétikai és érzelmi szélsőségekkel játszva. Ők jelentik a tökéletes filmzenét a táncparketten, amikor a fények felgyulladása előtt egymáshoz hajolva, suttogva osztjuk meg titkainkat.

2022-ben bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame® tagjai közé, világszerte több mint 100 millió lemezt adtak el, emellett 18 amerikai slágerlistás dalt és 21 Top 20-as brit slágert tudhatnak maguk mögött. Számos díjat és elismerést kaptak, köztük nyolc életműdíjat, két GRAMMY®-t, két Ivor Novello-díjat, két BRIT Awardot (köztük a „Kiemelkedő hozzájárulás a zenéhez” díjat 2004-ben), valamint csillagot kaptak a Hollywood Walk of Fame-en. Ők írták az egyetlen James Bond főcímdalt, amely az amerikai slágerlisták első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte.

Zenéjük számos előadót inspirált: mintázták dalaikat többek között Notorious B.I.G.-től a 5 Seconds of Summerig, miközben olyan zenekarok készítettek feldolgozásokat tőlük, mint a Muse vagy a Deftones. A Rio album szerepelt a Q „100 legjobb brit album” listáján, az NME „Minden idők 100 legjobb albuma” listáján, valamint a Pitchfork „Az 1980-as évek 100 legjobb albuma” válogatásában. Hatásukat jól összefoglalja a Vanity Fair megállapítása: „A Duran Duran mindig is az állandó megújulásról és az újdonságról szólt.”

A divat iránti érzéküknek és merész stílusuknak köszönhetően a rockzene vizuális világa is megváltozott megjelenésük után. Stílusikonként gyakorolt hatásukat a WWD, a Vogue és sok más médium is dokumentálta. Miközben világszerte teltházas koncerteket adnak, a legendás brit kvartett legújabb kiadványán, a Danse Macabre-en ismét a sötétségből hoz felszínre ragyogó dallamokat, új dalokat, feldolgozásokat és klasszikusok alternatív verzióit fűzve össze (Tape Modern/BMG).

A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production.

[2026.03.05.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
