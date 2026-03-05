Visszatér Budapestre a Duran Duran

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a legendás Duran Duran 2026. június 28-án, 20:00 órakor a Papp László Budapest Sportaréna színpadán lép fel.

A világhírű brit zenekar nagyszabású arénashow-val érkezik, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait. A fiúk egy igazán lendületes, modern audiovizuális produkcióval várják a rajongókat, ahol az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncertre állnak össze. A Duran Duran világszerte arról híres, hogy tökéletes egyensúlyt teremt a nosztalgia és a modern koncertélmény között, a klasszikus dalaik ma is frissen, energikusan és erőteljesen szólalnak meg. A műsor felépítése tudatos zenei és érzelmi ívet követ, az erőteljes, táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is, ezáltal a koncert hangulatában is végig intenzív élményt nyújt.

Több mint 100 millió eladott lemezzel és több mint négy évtizedet átívelő, rendkívül sikeres pályafutással a zenekar. az alapító tagokkal, Simon Le Bon énekessel, John Taylor basszusgitárossal, Nick Rhodes billentyűssel és Roger Taylor dobossal ma is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője a nemzetközi zenei életnek. Munkásságuk az innováció, az elegancia és a kivételes élő zenei energia időtálló szimbóluma.

Repertoárjuk generációk zenei élményeit formálta. Olyan ikonikus dalok, mint a „Hungry Like the Wolf”, az „Ordinary World”, a „The Reflex” vagy a „Come Undone” mára valódi globális himnuszokká váltak, amelyek korszakokon és zenei stílusokon átívelve is megőrizték erejüket és hatásukat.

Artist Presale: 2026. február 19., csütörtök, 10:00

Általános jegyértékesítés kezdete: 2026. február 20., péntek, 10:00

A Duran Duran mindig is szeretett az árnyékok világában mozogni, művészi, esztétikai és érzelmi szélsőségekkel játszva. Ők jelentik a tökéletes filmzenét a táncparketten, amikor a fények felgyulladása előtt egymáshoz hajolva, suttogva osztjuk meg titkainkat.

2022-ben bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame® tagjai közé, világszerte több mint 100 millió lemezt adtak el, emellett 18 amerikai slágerlistás dalt és 21 Top 20-as brit slágert tudhatnak maguk mögött. Számos díjat és elismerést kaptak, köztük nyolc életműdíjat, két GRAMMY®-t, két Ivor Novello-díjat, két BRIT Awardot (köztük a „Kiemelkedő hozzájárulás a zenéhez” díjat 2004-ben), valamint csillagot kaptak a Hollywood Walk of Fame-en. Ők írták az egyetlen James Bond főcímdalt, amely az amerikai slágerlisták első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte.

Zenéjük számos előadót inspirált: mintázták dalaikat többek között Notorious B.I.G.-től a 5 Seconds of Summerig, miközben olyan zenekarok készítettek feldolgozásokat tőlük, mint a Muse vagy a Deftones. A Rio album szerepelt a Q „100 legjobb brit album” listáján, az NME „Minden idők 100 legjobb albuma” listáján, valamint a Pitchfork „Az 1980-as évek 100 legjobb albuma” válogatásában. Hatásukat jól összefoglalja a Vanity Fair megállapítása: „A Duran Duran mindig is az állandó megújulásról és az újdonságról szólt.”

A divat iránti érzéküknek és merész stílusuknak köszönhetően a rockzene vizuális világa is megváltozott megjelenésük után. Stílusikonként gyakorolt hatásukat a WWD, a Vogue és sok más médium is dokumentálta. Miközben világszerte teltházas koncerteket adnak, a legendás brit kvartett legújabb kiadványán, a Danse Macabre-en ismét a sötétségből hoz felszínre ragyogó dallamokat, új dalokat, feldolgozásokat és klasszikusok alternatív verzióit fűzve össze (Tape Modern/BMG).

A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production.

[2026.03.05.]