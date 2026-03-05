Zaporozsec búcsúzik alapítóktól: Itt vagyok - új korszak Szentgotthárd szülötteivel!

A 20 éves jubileumot ünneplő Zaporozsec alapítói, Hoffmann Máté és Papp Dávid elhagyják a zenekart, Varga Bence és Balaton Gergely új tagokkal folytatják a slágerparádét. A „Most jön a legjobb rész” turné dupla teltházzal és Kapu Tibor űrhajós köszöntőjével zárt, most az „Itt vagyok” című búcsúdallal indul a változás. Szentgotthárdi díjjal pecsételték meg a korszakot, ígérve: a koncertek hangulata erősebb lesz!

A Zaporozsec egy korszaka lezárul

20 éves jubileumot ünnepelt tavaly a szentgotthárdi zenekar. A "Most jön a legjobb rész" névre keresztelt 2025-ös turné rengeteg élményt és meglepetést hozott a srácok és a közönség számára is. Emlékezetes koncerteket, vendégelőadókat és termékeny stúdiószezont. Az elmúlt évben megjelent 4 új dal és dupla teltházas szülinapi koncerttel ünnepeltek, az A38 Hajón. Az októberi bulin Kapu Tibor űrhajós személyesen köszöntötte fel a zenekart és meghallgatta a zenekar egyik legismertebb úrhajós dalát, a Neil Armstrong pikáns legendáját feldolgozó Mr. Gorskyt. Nézd vissza az aftermoviet!

A zenekar számára a jeles évforduló változásokat is hozott. Pár héttel ezelőtt, a Magyar Kultúra Napján Szentgotthárd városától kapott elismerést a csapat. A helyi kultúráért végzett munkájukért adományozott díj átvételekor beszéltek először hivatalosan arról, hogy 20 év után elválnak a Zaporozsecet alapító tagok útjai.

A díjátadón Varga Bence és Balaton Gergely mellett még Hoffmann Máté és Papp Dávid, az egykori alapító tagok is részt vettek. A közönség viszont már korábban is észrevehette, hogy előbb Papp Dávid aztán Hoffmann Máté szereplései is elmaradtak az év végi koncerteken.

Varga Bence, Hoffmann Máté és Papp Dávid barátsága az óvodás éveikben indult, a zene pedig a középiskolában vált a mindennapjaik részévé. Közös történetüket sokáig megkérdőjelezhetetlennel tartották.

Az új Zaporozsec dalnak mégis a búcsúzás a témája. Az Itt vagyok című szám a zenekar átalakulásáról, a belső vívódásról és az egyedül megtett első bizonytalan lépésekről szól. A videoklip is Szentgotthárdon készült, felidézve a zenekar történetének legszebb pillanatait.

Varga Bence a díjátadó alkalmával így fogalmazta meg a Zaporozsec eddigi és ez utáni létezésével kapcsolatos gondolatait:

"Nagyon jó érzés, hogy Szentgotthárdon ennyire figyelemmel kísérik az utunkat, elismerik a munkánkat, hiszen hárman is itt születtünk és a mai napig otthonunk ez a hely. Sokszor vívódunk rajta, hogy jó-e amit csinálunk, mások számára is értékes-e. Szeretnénk valami olyat alkotni, ami időtálló és közösséget teremt. Fontosak ezek a díjak, mert megerősítenek bennünket. Ugyanakkor az elismerés mellett felkavaró és vegyes érzéseket is hozott ez az este számunkra. Valószínűleg az utolsó elismerés, amit így közösen vehettünk át. Eddig kerestük a szavakat és tegnap először beszéltünk róla nyilvánosan, hogy a zenekar élete újabb mérföldkőhöz érkezett.

A közös zenei pályánk most egy kicsit más irányt vesz, Máté és Dávid, a gyerekkori barátok, óvodás társak és még annál is többek, a zenekarral már nem jönnek tovább ebben az évben. Az elválás bár nagyon fáj, a barátságunkat mindenképp szeretnénk megőrizni, és természetesen örökös zapo tagokként tekintünk ezután is a fiúkra. A Zaporozsecet két új taggal kiegészülve folytatjuk tovább Balaton Gerivel. Az év végén már többször így álltunk színpadra és köszönjük a közönségünknek, hogy ezen a nehéz úton átsegítenek bennünket. Köszönjük ezt a díjat is, megerősít bennünket az újrakezdésben!

Amíg a dalok születnek és van mondanivalónk, addig zenélni fogunk."

A Zaporozsec a 2026-os koncerteken már új felállásban folytatja

A srácok azt ígérik, hogy a koncertjeik hangulatán ez a változás nem fog érződni, sőt talán még erősebb jelenléttel tudnak a közönségükkel kapcsolódni. A műsorukban továbbra is ott lesznek a legnépszerűbb slágereik, mint az Azon az éjszakán, a közönség szavaiból született Fonogram díjas L'amour Toujours vagy például a Te vagy egyedül és természetesen a legújabb dalokat is folyamatosan beépítik a repertoárjukba.

Továbbra is nagyon aktív alkotói időszakot él a zenekar, idén is több új dallal készülnek

Február 19-én jelent meg a 2026-os turné címadó dala, az Itt vagyok. A klip Szentgotthárdon készült. A zenekar története ezen a helyen indult és úgy érezték, hogy Hoffmann Máté és Papp Dávid kiszállását itt is zárják le. A forgatáson részt vettek a régi tagok és az újak is. Ez is mutatja, hogy a barátság nem ért véget, csak már nem töltik együtt minden hétvégéjüket egy buszba zárva és a próbateremben. A Hársas-tó és az erdei környezet nagyon szép hátteret adott a felvételeknek.

Az Itt vagyok című dal az elválás nehéz érzelmeit, elveszettség gondolatát dolgozza fel és belátást enged az újrakezdés bizonytalan lépéseibe, amit kicsit még együtt tettek meg a fiúk, de a zenekar további története már új utakon halad tovább. A Zaporozsec új felállásában Varga Bence és Balaton Gergely mellett Prekker Jánossal és Kiss Dániellel találkozhat a közönség.

