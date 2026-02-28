2026. március 4. | szerda | Kázmér nevenapja
 
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 

A szimfonikus power metal egyik meghatározó zenekara, a Kamelot, Dark Asylum elnevezésű turnéjával Budapestre látogat. Az amerikai–nemzetközi felállású csapat monumentális hangzásvilágáról, filmszerű koncepcióiról és lenyűgöző színpadi produkcióiról ismert, amelyek ezúttal is egy sötét, misztikus atmoszférájú estét ígérnek a hazai közönségnek.

A Dark Asylum turné látványos vizuállal, epikus dallamokkal és a zenekar klasszikus slágereivel, valamint újabb szerzeményeivel érkezik Budapestre november 14-én. A rajongók egy különleges, dramaturgiailag is felépített koncertélményre számíthatnak, ahol a súlyos riffek és a felemelő refrének egyaránt főszerepet kapnak.

Az est különleges vendégeként érkezik a vokálközpontú, kezdetben különleges feldolgozásairól ismert Exit Eden, amely modern popslágereket öntött szimfonikus metal köntösbe, majd második lemezével a saját szerzeményeit is megmutatta a nagyvilágnak. Érdekesség, hogy a csapat sorait erősíti Clémentine, a Visions Of Atlantis énekesnője.

Az estét az energikus, dallamos metalban utazó Temperance dinamikus előadásmódjával és erőteljes refrénjeivel alapozza majd meg. A Visions Of Atlantis áthallás pedig itt is megvan, hiszen a csapat tagja Michele Guaitoli is.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja:
KAMELOT
vendégek: Exit Eden, Temperance
2026.11.14.
Barba Negra Red Stage
Kapunyitás: 18:00
Jegyek

H-Music Hungary

[2026.02.28.]

