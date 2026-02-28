KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 

A szimfonikus power metal egyik meghatározó zenekara, a Kamelot, Dark Asylum elnevezésű turnéjával Budapestre látogat. Az amerikai–nemzetközi felállású csapat monumentális hangzásvilágáról, filmszerű koncepcióiról és lenyűgöző színpadi produkcióiról ismert, amelyek ezúttal is egy sötét, misztikus atmoszférájú estét ígérnek a hazai közönségnek.
A Dark Asylum turné látványos vizuállal, epikus dallamokkal és a zenekar klasszikus slágereivel, valamint újabb szerzeményeivel érkezik Budapestre november 14-én. A rajongók egy különleges, dramaturgiailag is felépített koncertélményre számíthatnak, ahol a súlyos riffek és a felemelő refrének egyaránt főszerepet kapnak.
Az est különleges vendégeként érkezik a vokálközpontú, kezdetben különleges feldolgozásairól ismert Exit Eden, amely modern popslágereket öntött szimfonikus metal köntösbe, majd második lemezével a saját szerzeményeit is megmutatta a nagyvilágnak. Érdekesség, hogy a csapat sorait erősíti Clémentine, a Visions Of Atlantis énekesnője.
Az estét az energikus, dallamos metalban utazó Temperance dinamikus előadásmódjával és erőteljes refrénjeivel alapozza majd meg. A Visions Of Atlantis áthallás pedig itt is megvan, hiszen a csapat tagja Michele Guaitoli is.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja: KAMELOT vendégek: Exit Eden, Temperance 2026.11.14. Barba Negra Red Stage Kapunyitás: 18:00 Jegyek
