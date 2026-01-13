Klajkó Szandra Disco Színháza: új klip, 22 év ünnepe és Park-bemutató
Klajkó Szandra megjelentette legújabb videoklipjét, az Ennyi nekem is jár-t, amit Dóka Attila szerzett - tökéletes ráhangolódás Szandra világára, akárhogy is született a dal. A klipet otthon forgatta és maga vágta-fényelte, folytatva DIY-stílusát.
Idén 22 éve van a pályán: 3 nagylemez (zenekaros és szóló), Ultrapop-sikerek, léleklazító esték, 3 Budapest Park- és egy BS Aréna-buli a Szandra & The Ghosttel. Mindenről hálás, ami mosolyt csal 10-től 10 ezer ember arcára.
2026: Disco Színház indul! Összefűzi addigi munkáit tánccal, énekléssel, jelmezekkel, látvánnyal – ő koreografál, táncol, játszik, mesél. Spy The Ghost (3 éve társa) segít álmodni és megvalósítani. Próbák februárban, bemutató júliusban a BP Parkban!
Emellett forgat, hangoskönyvet szinkronizál – és készül a 3. nagylemez (cím és lista kész). Nem unatkozik!
[2026.01.13.]
