Akusztikus dalokkal készül a Mennydörgés

A budapesti metál zenekar a Mennydörgés, most egy sokkal könnyedebb hangulatú újdonsággal készült. Leghallgatottabb dalaik akusztikus átdolgozásait jeleníttetik meg kislemez formájában.

Március 27-étől négy egymást követő héten jön egy-egy újabb szerzemény ilyesfajta verziója. Az első dal ebből a csokorból a "Már nem félek". A dal és klipfelvételek a Szikra Projekt támogatásában valósultak meg.

A csapat jelenleg is a Rómeó Vérzik társaságában járja az országot. Legközelebb április 18-án Tatabányán lehet elkapni a csapatot.

Fotó: Csányi Ruben



[2026.04.17.]