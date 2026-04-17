Akusztikus dalokkal készül a Mennydörgés

A budapesti metál zenekar a Mennydörgés, most egy sokkal könnyedebb hangulatú újdonsággal készült. Leghallgatottabb dalaik akusztikus átdolgozásait jeleníttetik meg kislemez formájában. 

Március 27-étől négy egymást követő héten jön egy-egy újabb szerzemény ilyesfajta verziója. Az első dal ebből a csokorból a "Már nem félek". A dal és klipfelvételek a Szikra Projekt támogatásában valósultak meg.

A csapat jelenleg is a Rómeó Vérzik társaságában járja az országot. Legközelebb április 18-án Tatabányán lehet elkapni a csapatot.

Fotó: Csányi Ruben
 

[2026.04.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Ő nyerte a Dal 2026-ot
Kamarazenei sikerek: rangos versenyen értek el kimagasló eredményeket a művészhallgatók
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Mario Biondi a Margitszigeten: amikor az éjszaka jazzre vált
Minden várakozást felülmúlt: Ember Márk megcsinálta
Ha április, akkor Gary Moore emlékkoncert
Csinszka új dala a belső békéről szól
Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren
A Judas Priest újra megrengeti a Budapest Arénát
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Zséda új dala, a „Gyémánt ragyogás” a pillanat fényét és múlandóságát ünnepli
Világméretű BTS cunami
Electric Guitarlands: a Manowar, a UFO és a Dio gitárosa közös turnén érkezik Budapestre
Judas Priest visszatér Budapestre: négy év után újra tombol a metállegenda a Sportarénában

Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Nem egy fesztiválon jártunk, hanem...

Ismét nálunk járt a TRENDZ
A koreai fiúcsapat az On The Move elnevezésű turnéján...
Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
beszámolók még