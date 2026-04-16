Mándoki László / Leslie Mandoki

Leslie Mandoki stadionhimnusza

A nemzetközileg elismert zeneszerző, producer és előadó, Leslie Mandoki ismét jelentős sporttörténeti zenei projekt élére állt, ugyanis ő a producere, zeneszerzője és szövegírója annak az új dalnak, amely az FC Bayern München aktuális nemzetközi szereplésének meghatározó és erőteljes zenei kísérője lett. A kompozíció stadionhimnusz, ugyanakkor érzelmekkel telített, közösségteremtő alkotás is, amely a klub szurkolóinak és játékosainak közös célját, a csúcsra vezető utat fogalmazza meg zenei formában.

Az együttműködés gyökerei egy különleges kulturális eseményhez nyúlnak vissza. Leslie az Audi százéves jubileumára komponált nagyszabású szimfóniát, amelyet ünnepi keretek között mutattak be. Az eseményen a korábbi német kancellár, Angela Merkel is méltatta a vállalat történetét, az est díszvendégei között pedig Leslie mellett ott volt Wolfgang Porsche is. Az ünnepségen született meg az az ötlet, amely később sporttörténeti jelentőségű zenei együttműködéshez vezetett. Karl-Heinz Rummenigge, a klub legendája és vezetője felkérte Lesliet, hogy komponáljon új himnuszokat a bajor klub számára. Az ezt követő időszakban Leslie fiával közösen tíz új himnuszt írt, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt is modern hangszerelésben dolgozott fel. A felvételekhez az FC Bayern hivatalos szurkolói klubján keresztül választottak ki tehetséges amatőr énekeseket, akik délnémet kórushangzással adtak különleges karaktert a produkciónak. A dalok azóta a mérkőzések előtt, a félidőben és a lefújás után is felcsendülnek, és a stadionok atmoszférájának szerves részévé váltak.

A Road to Budapest születése személyes történet

„A Road to Budapest története számomra egészen személyes pillanattal kezdődött. Egy este az FC Bayern vezetőségével vacsoráztunk egy nagy mérkőzés után. A hangulat felszabadult volt, mégis mindenki fejében ott járt a következő nagy cél. Az asztalon egy alátéten ez a felirat állt: Road to Budapest - utalásként a UEFA Champions League döntőjére.

Ahogy ránéztem, azonnal megéreztem, hogy ez több kell legyen, mint egy szlogen. Abból indulok ki, hogy az FC Bayern München mindig a győzelemért lép pályára, ami egyszerre ambíció és identitás. A csapat DNS-ében benne van egy ősi küzdelem és kitartás, és soha nem elégszik meg a második hellyel. Az alkotói énem elkezdett bennem dolgozni, és a következő napokban, éppen Budapest felé autózva, elgondolkodtam, hogy volt ebben az egész projektben valami sorsszerű.

Hiszek abban, hogy a zene képes energiát adni, hitet erősíteni, és ha egy csapat, egy klub, egy közösség ezt együtt énekli, abból valódi és óriási erő születik. Szülővárosom felé haladva egyszer csak megszületett bennem a dal. Először csak egy motívum, aztán egy refrénkezdemény, és már hallottam is magamban, ahogy egy stadionnyi szurkoló együtt énekli. Ez a dal több lett, mint egy futballhimnusz: ez a foci összetartozásának zenéje. Arról szól, hogy együtt indulunk útnak, együtt küzdünk, együtt szurkolunk, és úgy érzem, hogy igazi zenei szimbólummá vált. Amikor a stadionban több tízezer ember egyszerre énekel, az az a pillanat, amikor a futball és a zene valóban eggyé válik” - mondta a zeneszerző.

A felvételek ismét a szurkolói közösség bevonásával készültek el, ezzel is hangsúlyozva, hogy minden a közösségről is szól.

A Red Rock Studio világszintű alkotói központ

A dal a festői szépségű Starnbergi-tó partján található, világszerte jegyzett Red Rock Studio alkotói környezetében lett kidolgozva. A stúdió ma már több mint négy évtizedes múltra tekint vissza, és a nemzetközi zenei ipar egyik meghatározó alkotói helyszíneként tartják számon. „A Red Rock különlegessége abban rejlik, hogy miközben a legmodernebb technológiai és produkciós trendeket követi, megőrizte azt az analóg zenei értékrendet és alkotói szemléletet is, amely a klasszikus zenei felvételek aranykorát jellemezte” - nyilatkozta Leslie.A stúdió technikai értelemben kiemelkedő, és atmoszférájában is inspiráló alkotói tér. Évtizedek óta ad otthont világszintű produkcióknak, és a mai napig a globális zenei ipar egyik referenciapontja maradt egy olyan korszakban, amikor a digitális és gyors gyártási megoldások dominálnak. Folyamatos megújulása, technológiai fejlesztései és alkotói filozófiája biztosítják, hogy a Red Rock Studio ma is a világ vezető stúdiói között szerepeljen.

Nemzetközi életút és elismertség

Leslie Mandoki életútja a kitartás, a művészi következetesség és a nemzetközi léptékű alkotói hitelesség példája. A Magyarországról induló, álmodozó fiatal zenészből olyan világszerte elismert és híres producer, zeneszerző és művészeti vezető vált, aki évtizedeken át tudatosan, lépésről lépésre építette fel saját alkotói univerzumát. Pályafutása során előadóként és kreatív vízióval rendelkező producerként is maradandót alkotott. Több mint három évtizede vezetője a Mandoki Soulmates formációnak, amelyben a nemzetközi zenei élet kiemelkedő művészeit hozta közös alkotói platformra. A projekt túlmutat a zenei együttműködésen: egyfajta elit művészeti közösség, amely a minőségi, élő hangszeres zenélés és az intellektuális igényesség jegyében működik. Leslie nevéhez több mint 72 platinalemez és számos aranylemez fűződik, produkciói világszerte milliós példányszámban keltek el. Munkásságát rangos nemzetközi és hazai díjakkal ismerték el, és szakmai tekintélye a globális zeneipar legmagasabb köreiben is megkérdőjelezhetetlen. A nemzetközi zenei ipar legmagasabb rangú szakmai körei is elismerik és ünneplik, beleértve a Rock and Roll Hall of Fame szakmai közösségét is.

A most bemutatott dal újabb bizonyítéka annak, hogy Leslie alkotói energiája és kreatív lendülete változatlan. A sport világában is betöltött zenei szerepe tovább erősíti azt a hidat, amelyet egész életében a zene, a kultúra és a közösségek között épít.

[2026.04.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
