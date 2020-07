Lélegzetelállító lesz! Új klippel érkezik az Ocho Macho Személyes kiadvánnyal jelentkezett az egyik legnépszerűbb zenekar! Megérkezett az Ocho Macho legújabb felvétele, az „Ahonnan én jövök”! „Lola, a kislányom 8 éves, és egyre többet kérdezget a gyerekkoromról. Egyik nap autóba ültünk a barátainkkal és bejártuk az „apa itt nőtt fel” helyeket Kőszegen” - mesélte Gergő, a zenekar frontembere, akiben a kirándulásról hazaérve fogalmazódott meg: kellene erről egy dalt írni. „Másnapra meg is volt a szöveg. De hangszerelésben mindenképpen valami mást, valami újat szerettem volna, Bakonyi Bálint pedig el is kapta ezt a fonalat.” A hangvétel igazán magával ragadó, behunyt szemmel is átjárja az embert a Vas-megyei városka hangulata, ezt a hátborzongatóan őszinte és szívhez szóló élményt pedig csak fokozza a klip, amiben fantasztikus felvételeket láthatunk, szinte szippanthatjuk a kőszegi levegőt. „Az eddigi videóinknál nem volt koncepció, hogy a kép mutassa be a szöveget, ennél a dalnál viszont teljesen erre törekedtünk” - árulták el Gergőék. A zenekar lassan 20 éve meghatározó és egyben hiánypótló szerepet tölt be a hazai zenei szcénában. Egyedi hangzásvilágának köszönhetően minden Ocho szám igazi unikum, melynek titka a különböző műfajok fúziójában rejlik: a reggae, a ska, a punk és a latin zene találkozása felejthetetlen összhatást alkotnak. A háromszorosan platinalemezes és Fonogram-jelölt banda minden jelentős hazai fesztivál állandó szereplője, élő koncertjei pedig hatalmas tömegeket mozgatnak meg és késztetnek hajnalig tartó táncolásra. 2015-ben a „Nagy-Szín-Pad!” tehetségkutató nyerteseként a nyolc macsónak lehetősége volt a Sziget nagyszínpadán is fellépni. A srácok lételeme az alkotás, így sorra jelentkeznek jobbnál jobb felvételekkel. Olyan nagysikerű slágereket köszönhetünk nekik, mint a YouTube-on már 32 milliós nézettségű „Jó nekem”, vagy a szintén közönségkedvenc „El Mundo Fantástico”. [2020.07.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu