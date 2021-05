Online rendezik meg a táncház napját Online rendezik meg a táncház napját, szombaton a virtuális műsorfolyam palettáján többek között táncoktatás, kézműveskedés, mesemondás, valamint digitális táncház is szerepel - közölte a Hagyományok Háza csütörtökön az MTI-vel. Mint írják, a Hagyományok Háza és a Zeneakadémia Koncertközpont közös szervezésében ünnepi népzenei előadást közvetítenek pénteken a Zeneakadémiáról a Békés Banda, a Berka együttes és az Erdőfű zenekar közreműködésével és kihirdetik az idei Halmos Béla-vándordíjast és -emlékérmest is.

Másnap, szombaton egész napos műsorfolyamnak ad otthont a Hagyományok Háza. Az otthonok biztonságában többek között széki, rábaközi, moldvai és balkán táncokat lehet tanulni. Az eseményen olyan táncházas legendák is a kamerák elé álltak, mint Csatai László Csidu, aki több mint negyven éve folyamatosan vezet táncházakat vagy Kakuk Pál, aki több mint 25 évet táncolt a Magyar Állami Népi Együttesben. A programban széki táncház is szerepel.



A kommüniké emlékeztet arra, hogy mintegy félszáz táncegyüttes a világ minden pontjáról, egymástól távol, de virtuálisan együtt táncolhat Nyitrai Tamás és zenekara és Kubinyi Júlia énekes muzsikájára. Az eseményre érkeztek táncos felvételek a Kárpát-medencén túlról, például Argentínából, Chiléből, Ausztráliából és Angliából is.



A táncház napját azért alapították, hogy a Kárpát-medencei magyarság közkinccsé tegye az UNESCO által is elismert táncházmozgalom értékeit. Ennek nyomán tíz évvel ezelőtt, az első táncház 40 éves évfordulóján a Halmos Béla vezette Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület hagyományteremtő szándékkal egész napos szabadtéri rendezvényt kezdeményezett a május 6-ához legközelebb eső szombatra - áll az összegzésben.

MTI [2021.05.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu