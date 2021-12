X-faktor 2021 harmadik élő show - ketten búcsúztak Az X-Faktor 2021-es évadának harmadik élő showjában, a versenyzőknek már két produkcióval kellett bizonyítaniuk. A továbbjutást jelképező két székért pedig hatalmas harc folyt. Végül Mardoll és a The Harmonies számára véget ért az X-Faktor. Az X-Faktor 2021-es évadának harmadik élő showjában, a versenyzőknek már két produkcióval kellett bizonyítaniuk. A továbbjutást jelképező két székért pedig hatalmas harc folyt. Végül Mardoll és a The Harmonies számára véget ért az X-Faktor.

Az X-Faktor 10. évadának versenyzői, a harmadik élő showban már két produkcióval léptek a közönség és a mentorok elé. A produkciók közben a nézők az RTL 24 applikációján és sms-en szavazhattak arról, kiket szeretnének látni a második fordulóban.



Az első fordulóban a legkevesebb szavazatot Mardoll kapta, így ő búcsúzott az X-Faktortól. Ám az izgalmak itt még nem értek véget, mert következett a székes feladat. A mentorok és a nézők szavazatai alapján a továbbjutást jelentő székeken Mehringer Marci és Paulina foglaltak helyet. A másik 3 döntős sorsáról újabb szavazás indult, mert a nézők még 2 versenyzőt továbbjuttathattak a szavazataikkal.



A második fordulóban a továbbjutók táborához még csatlakozhatott ALEE és Ferenczi Kamilla így ők már biztosan ott lesznek jövő héten az elődöntőben. A legkevesebb szavazatot The Harmonies kapta így a lányok számára is véget ért az X-Fakor. [2021.12.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu