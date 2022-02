Olyan szép - Szívmelengető dallal hódít Fóris Rita A kiváló énekesnő szombaton komoly megmérettetésre készül Fóris Ritát egyre több helyen lehet már látni a hazai média világában, ami nem coda, hiszen az énekesnő kivételes tehetség. Az elmúlt években több sikeres dallal és videoklippel is jelentkezett Rita, akinek munkásságát többek között Szikra-díjjal is jutalmazták már.



Legutóbbi videoklipje, a csodálatos magyarországi helyszíneken forgatott Olyan szép már komoly megtekintésekkel is büszkélkedhet a legnagyobb videómegosztó portálon, hiszen közel 50.000-ren tekintették meg, s egyre több rádióban is felcsendül.



Fóris Rita és Kedvese, Attila - aki vokálozik is a dalban - ezzel a szerzeményükkel kerültek be a Közmédia szászlóshajó műsorának, A DAL 2022-nek az idei válogatójába, s szombaton este láthatóak is lesznek a Duna Televízióban. Az Olyan szép kattintás után máris megtekinthető:

