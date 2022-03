Tudtad? Ingyenesen látogatható több múzeum 2022. március 15-én Érdemes tudnod, hogy az állami ünnepnapokon egy sor állami múzeum állandó és saját szervezésű időszaki kiállításokat ingyenesen nézhetjük meg. Kormány 194/2000-es számú kormányrendeletének 2011. évi módosítása alapján továbbra is díjtalanul látogathatja a múzeumok állandó kiállításait a 18 év alatti személy legfeljebb két közeli hozzátartozója, továbbá a 26 év alatti személyek is, minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napján. Nemzeti ünnepnapokon ingyenes a belépés Ha a kisgyerekes család ettől eltérő időpontban szeretne állandó vagy időszaki kiállításokat látogatni, akkor egy gyerekkel a szülőknek nem vehető igénybe kedvezmény, legalább két gyerek kísérőjeként viszont a legfeljebb két közeli hozzátartozó 50%-os kedvezmény igénybevételére jogosult. Ugyanez az 50%-os kedvezmény illeti meg mind az állandó, mind az időszaki kiállításokra a 6-26 év, továbbá a 62 és 70 év közöttieket is. Ezen felül fontos tudni, hogy a 6. életévét be nem töltött kiskorúak, a 70 év fölöttiek, illetve a fogyatékossággal élők és maximum egy fő kísérőjük ingyenesen látogathatják a múzeumok állandó és időszaki kiállításait is. A nemzeti ünnepnapokon, vagyis március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án, a múzeumok, állampolgárságra való tekintet nélkül, mindenki számára ingyenesen látogathatók. Ingyen múzeumlátogatás Budapesten havonta egyszer a családoknak A budapesti múzeumok állandó kiállításait ingyen látogathatják a családok minden hónapban egy-egy meghatározott napon. Most pedig jöjjön a 2022. március 15-ei lehetőségek. Mutatjuk az összeállításunkat. Jó böngészést és jó szórakozást kívánunk! KLIKK! Íme a 2022. március 15-én ingyen látogatható múzeumok, nyitvatartási idővel [2022.03.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu