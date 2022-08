Pál Dénes: "Hosszú idő után én is beléptem a klubba' Az énekes csak ritkán beszél a magánéletéről, ám a Duna nézőivel kivételt tett: a NYÁR 22 adásában elárulta, hogyan sikerült az esküvője, amelyen kislánya fontos feladatot kapott. Csináljuk a fesztivált! tavaszi évadának sztárelőadója élőben énekelt a NYÁR 22 keddi adásában, amelyben büszkén mesélt arról is, hogy idén nyáron megnősült.



Az esküvőre már régóta készültek gyermeke édesanyjával, de mivel számtalan előkészületet igényelt, csak mostanra sikerült leszervezniük. A nagy napot meghitt, családi és baráti körben élhették át, kislányuk vállalta a gyűrűhordozó szerepét, amit előtte közösen gyakoroltak otthon. Az énekes több zenész barátját is meghívta a ceremóniára, ezért végül egy DJ szolgáltatta a talpalávalót a lagzin. „Hosszú idő után én is beléptem a klubba, megházasodtam. Nem számítottunk rá, hogy ennyi teendővel jár majd együtt, hogy révbe érjünk. Szerencsére a nagy napra minden összeállt és könnyedén ment. Úgy emlékszem, hajnali fél ötkor jöttünk le a táncparkettről" – emlékezett vissza Pál Dénes a NYÁR 22 adásában, ahol arról is mesélt, miért állnak közel a szívéhez a régi magyar slágerek. [2022.08.26.]