Megérkezett Paksi Endre új dala, íme a Békesség Sugárút

Paksi Endre, az Ossian frontembere szeptember végén első szólólemezével jelentkezik, az album címadó dalához, a Békesség Sugárút-hoz készített videoklip

“A Hármashatár-hegyen, és Pilisvörösvár környékén forgattunk.A klipben a mostani világ kicsit groteszk élhetetlenségét szerettük volna szembeállítani azzal a belső nyugalommal, amire én (is) nagyon vágyok, mert szerintem az emberek jelentős része is hasonlóan gondolkodik. Nekem ez a kis kulcs-ötlet ugrott be, hogy mint egyfajta modern vándor, a vállamon, hátamon viszem fel a hegyre a mikrofonállványt, mint ahogy a gondjainkat, dolgainkat is szoktuk cipelni. Nagyon visszafogott jelképrendszerrel dolgoztunk - Kodolányi Imola barátunk munkáját dicséri a különböző felvételekből elkészült, nagyon szép képi világot felvonultató videó.” - mondta Endre a klipről

[2022.09.06.]