Magunk maradtunk - Megjelent Ákos első filmzenealbuma Magunk maradtunk címmel megjelent Ákos első filmzenealbuma. Ezt a zenész az általa rendezett, idén tavasszal azonos címmel bemutatott kisjátékfilmhez írta; a CD-n és LP-n egy új dal is szerepel több verzióban. "A 27 perces film több mint a felében szól zene. A most megjelenő lemezen mind a tizenegy tétel szerepel, ez egy sűrű, rövid darabokból álló, atmoszférikus aláfestő muzsika, amely kedvenc filmzenelemezeim hangulatát idézi" - mondta Kovács Ákos a csütörtöki sajtóbemutatón az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A film Kovács Ákos tavaly ősszel megjelent novelláskötetének két írásából (A taxis, Magunk maradtunk) készült.



Az előadó kitért arra, hogy az új dal címe is Magunk maradtunk, ez a filmzene végefőcím-dalának továbbgondolása, amelyre a film történetéhez szorosan kapcsolódó dalszöveg született. A dalhoz - szintén a kisjátékfilm jeleneteit felidéző - klip is készült, amely ugyancsak csütörtökön debütált.



"Az új dal is magányos stúdiómunka eredménye, akárcsak korábban a Még közelebb és a 2084 című albumain készítése idején. A középlemeznyi hosszúságú CD-n és vinylen az eredeti változat mellett hallható egy kórusátirat a pécsi VoiSingers közreműködésével; a csapat annak idején elkísért az Ákos 50 című turnémra. A harmadik verzió egy intimebb, akusztikus gitáros felvétel. A kiadványok melléklete egy 18 oldalas füzet a film szereplőinek közeli arcképeivel és monológjaival" - fejtette ki Ákos.

A Magunk maradtunk című, fekete-fehér kisjátékfilm forgatókönyvírója és rendezője egyaránt Ákos volt. A sztori a Papp János színművész által alakított taxisofőr monológja, amelyből saját maga és az ország több évtizedes története bontakozik ki. A további szerepekben mások mellett Piros Ildikó, ifj. Vidnyánszky Attila, Trill Zsolt, Vecsei H. Miklós, Eperjes Károly is látható és hallható. Az alkotás operatőre, Juhász Viktor elnyerte a Kovács László-Zsigmond Vilmos operatőrverseny díját.

Ákos a sajtótájékoztatón elmondta: október 15-én Győrött zárul idei turnéja, amely tizenhét hazai és határon túli előadásból állt, ezeket összesen mintegy 120 ezer néző látta.



"December 17-én ismét nagyszabású koncertet adok a Papp László Budapest Sportarénában, az estre egy vadonatúj műsorral készülünk" - mondta az énekes.

A Magunk maradtunk című kisjátékfilmet csütörtökön este egy hosszabb werkfilm kíséretében vetítik az Uránia Nemzeti Filmszínházban. [2022.09.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.29.]

gazda szolgáltatás [2022.09.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu