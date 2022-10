Kulka János albumát már teljes hosszúságában élvezhetjük „Pálmaszív” címmel debütál Kulka János tízszámos sanzon lemeze, amely 7 éven át kitartóan készült a hazai szcéna legkivételesebb alkotóival: Tövisházi Ambrus kitüntetett zeneszerzővel, producerrel, egyben zenésszel, valamint Tariska Szabolcs Artisjus-díjas szövegíróval. Minden egyes dalt egy-egy hangulatos videó-etűd kísér, amelyben megcsodálhatjuk a Kossuth-díjas színművész szavak nélküli alakítását, sőt Schell Judit, László Zsolt, Lang Györgyi, Falusi Mariann és János rokonai is feltűnnek. Hamarosan a közönség személyesen is találkozhat Kulka Jánossal és a szerzőkkel egy dedikáló esemény keretein belül. „Hatalmas öröm és megtiszteltetés volt mindkettőnknek ezen a lemezen dolgozni. 2021 őszétől 2022 tavaszáig ezekkel a dalokkal keltem-feküdtem. Ami a legnagyobb kihívást jelentette, az a régi felvételek összefésülése volt az új, már János sztrókja utáni éneksávokkal - számomra is meglepő módon az újabbakkal sokkal könnyebben boldogultam. A zenék végleges formájának kitalálásánál a vezérfonál az európai sanzon XX. századi aranykora iránti rajongásom volt. Első számú favoritom, Serge Gainsbourg Jánosnak is nagy kedvence, de akit még többször hallgattam az az elmúlt három évben, az a szintén francia Gilbert Becaud nevű zseniális dalszerző-énekes lemezei és élő koncertfelvételei. A francia géniuszok mellett a Columbo filmsorozat 1971-ben indult első évadának zenéje adta a legtöbb inspirációt. Igyekeztem kedves, simogató hangszerelésekbe öltöztetni a komorabb témájú dalokat is, mert közös célunk volt, hogy János régi közönségéhez is tudjunk szólni. Legbüszkébb az utolsó dalra vagyok, a „Fa nőtt a házad” elé olyan, amihez hasonlítható buddhista balladát soha nem írtunk még Szabival” – így köszöntötte Tövisházi Ambrus a „Pálmaszív” érkezését. A szövegek filozofikus, merengő, olykor vágyakozó légkört idéznek és olyan gondolkodók, írók és költők inspirálták, mint Hamvas Béla, Tóth Árpád, Ámos Imre. Október 7-étől fizikai (CD) és digitális formátumban is elérhető lesz a korong, október 11-én pedig az MG Recordsban Kulka János személyesen dedikálja a frissen megvásárolt lemezeket 16 órától, amelyről naprakész információkat a hivatalos Facebook-esemény ad, az alábbi linken elérhető: https://www. facebook.com/events/ 390337269948156/?ref=newsfeed Az új kiadvány szerzeményeit bemutatja Tariska Szabolcs: Karomban egy párna.„Aki tökéletes lóra vágyik, járhat gyalog.”-tartja egy kínai közmondás. Csapongó, gallér felhajtós, régi bohém időket idéző szám. Hiába azonban a folyamatos eseménybe feledkezés, a csend beálltakor legbelül egy dolog mégis mindig hiányzik. Köd. Éjszakai ragadozók homályos találkozása a vad időkben. „A rozé hozta, s a dallamok” –at az idő „vodka tette, s a bánatok”-ra súlyosbította. Sátántangós, fekete-fehér hangulat. Sorskereső. A Sorskeresőt 2015-ben írtuk, az első migrációs krízis idején. A történelem úgy hozta, hogy az orosz-ukrán háború ismét aktuálissá tette az egészet. Tónustalan. Párkapcsolati történetbe csomagolt sorstragédia, súlyos töréspont. Visszafordíthatatlan drámai változás kezdete, lefagyás. Farkasember. Színészi átlényegülésnek álcázott metamorfózis. Valójában kényszerű hátat fordítás a korábbi életnek, mintha egy párkapcsolatból lépne ki a főhős, elindulva egy új kísértés felé. 20 éves tea. Létezik a bizonyos függő keletkezés, avagy más filozófiában a pillangóhatás. Mindennek oka van, minden hatással van mindenre. Egy bizonyos kor után mindannyiunknak megvan a maga „20 éves teája”. Pálmaszív. A teher alatti pálma annak idején kétségtelenül égig nőtt, és úgy nézett ki egy ideig, hogy nem is kúszhat már többé hova tovább. Az utóbbi 1 évben azonban egy reményteli, friss hajtás jelent meg a koronáján, szárba szökkent egy úgynevezett pálmaszív. Reméljük, ez valami szép új korszak kezdete, és eztán már nem kell eljátszani azt, hogy szép a délután, hanem ezen az új úton visszatérhet egy másik jó idő! Elgurult a Föld. Önvizsgálat, mely a „vajon miért alakulhatott így”-et kutatja. Háztetők feletti merengés, lamentálás. János lebegéseinek harmadik stációja. A kezdő lökést Ámos Imre munkatáborban írt verse adta: „Sorsunk nem fordul parancsra jobbra át”. Esti dal. Arról a kivételes, túlfűtött és egyedül átélt állapotról szól, amikor vége az előadásnak, és a nyüzsgés megszűnik. Tóth Árpád szellemét megidézve, ez a csodaidő egy amolyan „Esti sugárkoszorú”. Fa nőtt a házad elé. Pár olvasmányon alapuló másvilág értelmezés Hamvas Béla daimon elméletéből (Ősök nagy csarnoka), tibeti halottaskönyvből. Eredetileg Léghajó volt a címe.

[2022.10.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

gazda szolgáltatás [2022.10.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu