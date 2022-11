Vitamin támogatja sorstársait: "Napról-napra keresnek fel tanácsért" Kíméletlen őszinteséggel mesélt a Happy Gang Vitaminja az évekig tartó pokoljárásáról. Három és fél éve egy korty alkoholt sem ivott, azóta az élete kitisztult, boldog, és jobbnál jobb dolgok érik az életben. A rajongói nagy örömére fellépésekre jár, és segíti azokat, akik még nem tudtak kilépni a szenvedélybetegség fogságából. - Segítő kezet nyújtok azoknak, akik valóban le szeretnék tenni a poharat. Vannak témák, amelyekről ritkán és nehezen beszélünk. Most jutottam el oda, hogy megosszam ezen gondolataim, mert szeretnék a bajbajutottaknak erőt adni - mondta Móré András Vitamin, a Happy Gang együttes alapítója, aki őszintén mesélt S. Miller Andrásnak az évekig tartó pokoljárásáról. A zenész úgy véli, ő még időben ki tudott törni az alkohol rabságából, hiszen a leletei alapján nincsenek rossz értékei, nem károsodott a szervezete. Példájából ma már mások is erőt merítenek. Egyre többen fordulnak hozzá segítségért, mélyen hisz abban, hogy összefogással még több újjászületés történhet. - Napról-napra keresnek fel tanácsért telefonon, üzenet formájában, vagy szólítanak le az utcán, piacon a bevásárlásaim alkalmával. Megtisztelő az a bizalom, ahogy mesélnek magukról, legnehezebb pillanataikról. Örömmel mesélek én is a mélypontokról és a felemelkedésről, azokról a mérföldkövekről, amelyek segítettek kimászni az ingoványból. Vitamin pedig mióta tiszta életet él, egyre több meghívást kap, koncertezik, új dalokat ír, folyamatosan bővíti a repertoárt. Különleges zenei fúzió keretében Hoffer Danival (FLM) áll színpadra, és közösen repítenek vissza bennünket a kilencvenes évekbe az évtized legnagyobb slágereivel. A két hónapja megjelent élő, akusztikus rövid klipje után újabb meglepetést tartogat a közönség számára, amelyről hamarosan beszámol. Az élő, akusztikus kisfilm itt nézhető meg: [2022.11.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2022.11.24.]

