Kialakult a Virtuózok V4+ nemzetközi döntős mezőnye Két héten át a döntőbe jutásért párbajoztak a Virtuózok V4+ Szlovénia tehetségei, most azonban kiderült, hogy kik azok a versenyzők, akik a szuperzsűri, Maestro Plácido Domingo előtt is megmutathatják magukat. Öt ország hét tévécsatornáján egyszerre, egy időben láthatták a nézők a Virtuózok V4+ Szlovénia második nemzetközi elődöntőjét. Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Szlovénia tehetségei vívtak párbajt, továbbjutásukról a nemzetközi zsűri – Miklósa Erika világhírű koloratúrszoprán operaénekes, a horvát sztárcsellista, HAUSER, Steven Mercurio amerikai karmester, Gabriela Rachidi, a Český Krumlov-i zenei fesztivál igazgatója, Harvey Goldsmith világhírű producer és Pablo Sáinz Villegas klasszikus gitáros – döntött. A zsűrizés új szabályrendszere, a titkos szavazás elnyerte Miklósa Erika tetszését. „Óriási felelősség, hogy tehetségek sorsáról döntünk. A legjobb dolog, ami történhetett, hogy nem nekem kellett dönteni egyedül a magyar gyerekek sorsáról. Nagyon jó elődöntő volt, de ilyenkor mindig egy kicsit szomorú vagyok, mert egy újabb nap eltelt a versenyből, és mindjárt vége lesz" – mondta Miklósa Erika. A fiatal versenyzők teljesen magukkal ragadták a zsűritagokat. A szlovén hárfás kislány, Evelin Greblo – aki a táncban is kimagaslóan teljesít – nem csak zenészként, hanem zeneszerzőként is bemutatkozott, ugyanis versenyszáma után előadta saját szerzeményét, amihez egy légycsapóra is szüksége volt. Pablo Sáinz Villegast teljesen elvarázsolta Evelin, hogy a spanyol gitárművész még flamencot is táncolt a kislánnyal. Hatalmas volt a cseh Ondřej Toman izgalma és boldogsága. Szülei sajnos nem tudták elkísérni a versenyre, mert anyukája várandós volt a kishúgával, aki épp a Virtuózok felvételei során született meg. A zenésztársai végig drukkoltak Ondrejnek, aki elődöntős versenyszámával újszülött kishúgát köszöntötte. Extra produkcióként a világhírű olasz tenor, Andrea Bocelli fia, Matteo Bocelli lépett színpadra a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretével, az egyik zsűritag Steven Mercurio vezényletével. Matteo 20 évesen Verdi áriákkal debütált, fellépett Meghan Markle és Harry herceg előtt, és ő hallható az Oroszlánkirály betétdalának új változatában. „Nagyon sok szép emlékem van apámmal a gyerekkoromból, ahogy hallgattam, amint zenélt és gyakorolt otthon, illetve amikor vele tarthattam a fellépéseire a világ különböző részein. Persze nem mindig, mert az iskola volt az első. Azt mondta: első a tanulás, utána mehetek vele. Csodálatosan éreztem magam a Virtuózokban. Úgy érzem, nekem is ugyanúgy van tanulnivalóm, mint a Virtuózok V4+ versenyzőinek. Az biztos, hogy nagy lehetőség számukra, hogy megmutassák a tehetségüket. Lehet, hogy túl egyszerűen hangzik, de mindig hallgassanak a szívükre, ha valamit igazán szeretnél az életben, biztos, hogy megkapod" – hangsúlyozta Matteo Bocelli. A második nemzetközi elődöntő továbbjutóival - Dávid Roland Mózes (zongora) - Magyarország, Ondřej Toman (klarinét) - Csehország, Klára Valentovičová (furulya) - Szlovákia, Maciej Kasperek (fuvola) - Lengyelország, Evelin Greblo (hárfa) - Szlovénia – immár teljesség vált a decembere 16-i döntő névsora. Maestro Plácido Domingo szuperzsűrivel kiegészülve a tíz versenyző közül öt országonkénti nyertest, valamint a győztesek által megszavazott Best of Talents különdíjast hirdetnek. Az öt ország fődíjasainak nyereménye egyenként bruttó tízezer Euró, emellett felléphetnek Maestro Plácido Domingóval 2023. március 4-én Budapesten, az MVM Dómban. Az öt fődíjas számára a HUNGAROTON közös lemezfelvételt biztosít. A Best of Talents díj nyertese egy világsztárral együtt adhat koncertet a HAUSER és Harvey Goldsmith által közösen alapított HAUSER Virtuosos Talent Managament jóvoltából. Az ezüstérmesek nyereménye egy-egy Hollóházi porcelán hegedű és egy koncertfellépés a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a Zeneakadémia Nagytermében. Virtuózok V4+ Szlovénia – következik a döntő! December 16. péntek este Dunán, 20.45-től. A Virtuózok V4+ Szlovénia teljes nemzetközi döntős mezőnye Magyarország Dávid Roland Mózes – zongora Somogyi Levente – szaxofon Csehország Ondřej Toman – klarinét Roman Červinka – hegedű Szlovákia Klára Valentovičová – furulya Mário Gecašek – harmonika Lengyelország Maciej Kasperek – fuvola Paweł Libront – klarinét Szlovénia Evelin Greblo – hárfa Patricija Avsic – hegedű [2022.12.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.08.]

