Veszprém Blues Fesztivál 2023 - Teljes a program Teljes a jövő tavaszi Veszprém Blues Fesztivál programja, az először megszervezett eseményen félszáznál is több koncert lesz. A korábban bejelentett előadók mellett többek között Raphael Wressnig, Michelle David, Ian Siegal, a Blues Wire és Early James is színpadra lép a régió eddigi legnagyobb bluesfesztiválján, 2023. április 13-tól 16-ig, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, négy ikonikus gospelalbum és több konceptalbum az eredménye az Amszterdamban élő New York-i gospel díva, Michelle David és a True-tones együttműködésének. Az elmúlt öt évben a zenekar a hagyományos gospeltől az afrofunkig, a soultól a calypsóig és a marokkói gnawáig számos inspirációt épített be burjánzóan komplex zeneiségébe. Ian Siegal több mint negyedszázados, mintegy ötven országra kiterjedő turnézásai során a sokszoros díjnyertes előadó küldetése alig változott: valódi dalok, rezonáló előadások, nyersen felszolgált vokálok. A görög Blues Wire eddigi 38 éves történetének fontos állomása Magyarország, a zenekar itt adta első külföldi koncertjét 1990-ben. Ekkor indult be a nemzetközi karrierjük, amelynek során Európa egyre nagyobb színpadaira jutottak el.



Az osztrák születésű Raphael Wressnig Hammond orgonista - akit kiemelkedő játéka nyomán a rangos Downbeat magazin többször választott az év orgonistájának - Soul Gift Band nevű formációjával újrafogalmazza, mit is jelent a blues, a dzsessz és a funk a 21. században. Hangzásuk nyers és kemény, a zenekarban az ünnepelt gitáros, Enrico Crivellaro játszik, Veszprémben Rachelle Jeanty amerikai énekessel állnak színpadra két alkalommal is.



Az alabamai származású énekes-dalszerző, Early James egyedi művészetében elhagyott blues és elmélkedő népdalok, merengő gyilkos balladák és szerelmes zongoramenetek keverednek. A Black Keys-alapító Dan Auerbach produceri munkájával készült lemezei az Easy Eye Sound stúdió kiemelkedő darabjai.

Szintén fellép a Veszprém Blues Fesztiválon az Ausztriában született Ripoff Raskolnikov (eredeti neve Ludwig Knoglinger), aki tiszteletbeli magyarként a hazai bluesos, folkos, americana stílusú dalszerző-előadó színtér egyik központi figurája. A gitáros-énekes dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát felölelik, Ripoff egyedi hangvételben szól szerelemről, szenvedélyről, veszteségről, a mindennapok nehézségeiről, a szépre való törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.



Az európai bluesélet kiemelkedő képviselői közül az Achievers, a Cinelli Brothers, Sir Oliver Mally & Peter Schneider, Tim Lothar, a Rawhide is fellép a négy nap során, de itt lesz az Utcazene Fesztivál egyik visszatérő bandája, a portugál Moonshiners is.

A hazai zenekarok közül többek között Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a Jumping Matt & His Combo, a Muddy Shoes, a Bluestone, a Pontiac, a Delta Bastards, Redbreast Wilson, a Bluesberry, valamint Kontor Tamás & Horváth Misi is színpadra lép.

A szervezők már korábban bejelentették, hogy a Veszprém Blues Fesztiválon koncertet ad Sugar Blue, Rick Estrin, Matt Schofield, Big Daddy Wilson, Buffalo Nichols, a hazai színtérről Little G Weevil, a Black Circle Orchestra és a Jambalaya.



A Veszprém Blues Fesztivál fő helyszíne a Hangvilla és az Expresszó lesz, míg a Papírkutyában ingyenes akusztikus koncertek várják az érdeklődőket. A koncertek mellett kiállítások, pódiumbeszélgetések, open stage, esténként pedig all stars jam sessionök teszik teljessé a fesztivált. [2022.12.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.12.]

gazda szolgáltatás [2022.12.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu