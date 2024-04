Hölgyeim és uraim: Donny Benét Magyarországra is elhozza végtelen vágyait! A férfi, a szexiség és a magabiztoság példaképe. Donny Benét, az ausztrál synth-funk zenész kopaszodó fejével, hódító bajuszával és fehér zakójával igazi sármőr, aki szenvedélyes és játékos dalaival, valamint klipjeivel 2011 óta tartja lázban a világot Prágától Portlandig. Most pedig itt az idő, hogy a budapesti közönség is megismerje Mr. Experience-t magát és új lemezét, az Infinite Desires-t július 11-én, az Akvárium Klubban. Most már idősebb, megfontoltabb és bölcsebb. Beutazta a világot, és látott néhány dolgot. Az idő múlik, és ő is érik, mint az élet finomabb dolgai: íme, az időtlen, elegáns, kifinomult ember, Donny Benét. Több mint egy évtizeddel azután, hogy a világ először bedőlt bájainak, Donny Benét úgy veszi kezébe a sorsát, mint még soha. Új, hatodik albuma az Infinite Desires címet viseli, és ez az eddigi legteljesebb zenei nyilatkozata. Az album dalai játékosak és erőteljesek, szenvedélyesek és magabiztosak. Beszél a romantikáról, de a tiszteletről is. Beszél az intimitásról és a kielégülésről, de a beleegyezésről is. És mindezt ugyanazzal az izmos muzikalitással kelti életre, ami évek óta világszerte elkápráztatja a közönséget: hiszen dobj le egy gombostűt bárhová a térképen, jó eséllyel találsz Donny-rajongókat Prágától Portlandig ismerik a nevét és, hogy mit képvisel. Most pedig eljött az idő a magyarországi követők számára is! Itt van egy ember, aki átlépi a határokat nyugodt ütemeivel, mély groove-jaival és olyan dalszövegekkel, amelyek a legalapvetőbb vágyainkról szólnak. És annyira forróak, hogy szinte füstölnek. Donny Benét 2011-ben jelentette meg első lemezét, Don’t Hold Back címen, ötödik lemeze, a 2020-ban megjelent Mr. Experience már az ARIA Charts 26. helyéig jutott. Új lemezét már a saját maga által alapított Donnyland Recordsnál jelentette meg, az új kiadó pedig lehetőséget ad Donnynak, hogy megőrizze örökségét, amit már évek óta épít. Ne maradj le te sem Donny és a bandája koncertjéről július 11-én, ahol az Infinite Desires dalai mellett nem maradnak otthon Benét korábbi slágerei sem, mint a Santorini, a Second Dinner vagy éppen a Konichiwa. Jegyek [2024.04.28.] Megosztom: