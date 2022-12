Hatszáz éves dallal készül Gryllus Dániel az Ünnepelt nézőinek Adventi koncertjei mellett a Duna saját gyártású karácsonyi műsorában is közös, meghitt ünneplésre hív a Kaláka kétszeres Kossuth-díjas előadóművésze. Az idei első adventi vasárnapot még együtt töltötték, de a sokasodó ünnepi koncertek miatt legközelebb karácsonykor lesz együtt a közkedvelt zenész testvérpár, Gryllus Dániel és Vilmos – minderről az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában beszéltek, amelyben szóba került a Duna karácsonyi műsora, az Ünnepelt is. A csatorna ünnepi műsora december 24-én, szenteste a magyar könnyűzene közkedvelt előadóinak produkcióival és dalpremierekkel hív közös ünneplésre. „A karácsonyi koncerteken az a furcsaság, hogy hiába játssza századjára is ugyanazt a dalt egy előadó, egyszerűen nem unja meg. Minél közelebb érünk az ünnephez, annál felfokozottabb a hangulatunk” – fogalmazott Gryllus Dániel, aki már évtizedek óta ad testvérével, Vilmossal adventi koncerteket szerte az országban. Az Ünnepelt című műsorhoz az ötletgazda, Mező Misi hívására csatlakozott, aki a zenei produkciókon túl narrátorként is részt vesz a műsorban. Gryllus Dánielen kívül a fellépők a kortárs hazai irodalom és könnyűzene ismert és kiemelkedő alakjai, mások mellett a Magna Cum Laude, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Palya Bea, Gubik Petra, DÁNIELFY, valamint a Blahalouisiana –, akik együtt köszöntik az ünnepeltet, Jézus Krisztust. Az összeállításban többek között Babits Mihály, Juhász Gyula, Márai Sándor és Szabó Lőrinc karácsonyhoz köthető művei lesznek hallhatók, Cakó Ferenc látványos homokanimációival illusztrálva. Gryllus Dániel egy különleges, élőben ritkán hallható produkcióval készül. „A Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? a Kaláka egyik leghíresebb albuma, de ebbe a műsorba most nem erről választottunk dalt. Lackfi János egyik karácsonyi versének megzenésített változatával és egy régi, hatszáz éves dallal készülök az Ünnepelt nézőinek” – árulta el a Librettó vendégeként a Kaláka zenésze. A teljes beszélgetés, amelyben a Gryllus testvérek ünnepi szokásaikról is mesélnek, már elérhető a Médiaklikken, ahol 60 napig újranézhetők a műsor korábbi adásai is. Ünnepelt – december 24-én, 18:35-től a Dunán! [2022.12.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.12.]

