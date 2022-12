Először lesz nemzetközi anime zenei fesztivál Budapesten Magyarországra jön az eredei anime zenei fesztivál 2023. NEMZETKÖZI ANIME ZENEI FESZTIVÁL

2023.MÁJUS 8. Este ½ 8 óra - Papp László Budapest Sportaréna



Európai turnéjuk keretein belül Budapestre is ellátogatnak a világ vezető anime popsztárjai. 2023. májusában a Papp László Budapest Sportarénában adnak koncertet a nemzetközi anime zenei fesztiválon. Először együtt a színpadon a fantasztikus Virtual Music Idols, Kizuna AI Original Singeroid "#kzn", a HIMEHINA, duó, GUMI, MaRiNaSu trió és pop ikrek LiLYPSE. A turné az Anime Entertainment LLC gondozásában kerül színpadra amelyet az iparág veteránjai és a BASE Hologram két alapítója, Bob Ringe és Marty Tudor vezeti.



Örömhír az anim műfaj rajongóinak, hogy 2023. május 8-án Budapesten is bemutatja észbontó zenével és pazar látványvilággal debutáló showját a Nemzetközi Anime Zenei Fesztivál, amely 2023. február 6-án indul Észak Amerikából majd Európában, Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában folytatódik a virtuális zenei szupersztárokkal. Ennek a turnénak a keretein belül ez az első alkalom, hogy a népszerű VTubers (virtuálisan generált animált YouTube-ok) és Vocaloids (számítógéppel generált virtuális énekesek) hangok együtt jelennek meg a színpadon.



Kizuna AI Original Singeroid “#kzn”, a HIMEHINA énekduó, a MaRiNaSu énektrió, a rajongónk nagy kedvence: GUMI, valamint a LiLYPSE pop ikrek főszereplésével a show DJ-k által vezetett multimédiás #csúcszuper koncertbuli várható.



A vadonatúj dalokat és soha nem látott tartalmat felvonultató turné ezeket a karaktereket kelti életre a legmodernebb LED-es és nagyfelbontású digitális vetítéseken keresztül. Ők azok a karakterek, amelyek a nemzetközi anime-zenei mozgalom kedvencei közé tartoznak. A Japánból származó szupersztár avatarok világszerte robbanásszerűen terjedtek az elmúlt két évben, több tízmillió követőt vonzva világszerte, több mint 62 millió Google-keresést és több mint 1,2 milliárd megtekintést eredményeztek (YouTube, Facebook, Twitter, TikTok és mások).



„Megtisztelőnek és kiváltságosnak érzem magam, hogy a Nemzetközi Anime Zenei Fesztiválunkon fellépő öt szereplő tehetséges IP -tulajdonosaival és karakteralkotóival dolgozhatok együtt” – mondja Bob Ringe producer. „Az Anime közösség és az Anime alkotóinak válaszai világszerte felülmúlták a várakozásaimat. Találkozunk a fesztiválon!”



„Izgatott vagyok, hogy ezzel a vizuálisan rendkívül izgalmas művészeti formával dolgozhatok” – mondja Marty Tudor producer. “Az az energia, amellyel a virtuális művészek csoportja rendelkezik elképesztő, és kiváló kreatív csapatunk legjavát ösztönzi. Ez az előadás fergeteges lesz!”



Jegyek:



A jegyértékesítés 2022. december 16.-tól, péntek 10:00 órától indul online (https://www.eventim.hu/hu/ jegyek/anime-music-festival- budapest-papp-laszlo- sportarena-593165/event.html)

illetve személyesen az Tex országos jegyirodáiban.



A Nemzetközi Anime Zenei Fesztivált az Anime Entertainment LLC készíti – élükön az iparág veteránjaival, valamint a BASE Hologram két társalapítója, Bob Ringe és Marty Tudor – Rob Roth kreatív igazgatóval (a Disney, Szépeg és Szörnyeteg című filmjéért Tony-díjas). A turnét a Wasserman Music (Észak-Amerika) és az UTA (nemzetközileg) képviseli. [2022.12.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.12.]

gazda szolgáltatás [2022.12.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu