Disney 100: A koncert Budapestre érkezik Papp László Budapest Sportaréna / 2023.október 15. este 19:30 óra 100 éves jubileumot ünnepel a legendás: DISNEY Örömmel jelentjük be, hogy Budapest is bekerült a Disney 100 éves évfordulóját ünneplő koncertsorozat helyszínei közé.

2023. október 15-én 19:30 órától az Arénában elevenednek meg a mindenki által ismert lenyűgöző mese- és filmjelenetek a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták közreműködésével.



„Disney100: A koncert” varázslatos dalokkal és pompás filmjelenetekkel érkezik Budapestre. A mesebeli zenét a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták keltik életre, felbecsülhetetlen audiovizuális élményt biztosítva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.



Ebben a páratlan zenei válogatásban az egész család megtalálja a kedvenc Disney dalait



A műsorban olyan népszerű mesefilmek és filmek legjobb dalait mutatják be, mint a „Szépség és a Szörnyeteg”, a „Mary Poppins”, az „Encanto”, valamint a Pixar, a Star Wars és a Marvel világának legkiemelkedőbb mozzanatait.



Tudta, hogy 84 éve mutattak be először Magyarországon Disney mesét? A mostani centenáriumi évforduló alkalmával emlékezünk meg a világon először megjelent Disney meséről, az Alice Csodaországban című rajzfilmről is, amely 1923-ban került forgalomba. Ezt az évszámot tartjuk a The Walt Disney Company születési évének, melynek 100 éves jubileumát ünnepelhetjük közösen 2023-ban Budapesten is.



A kihagyhatatlan arénaturné, április 13-án Németországban debütál majd bejárja Európát többek közt Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Magyarországon, Svédországban, Norvégiában, Csehországban és az Egyesült Királyságban is elérhető lesz.



1923-as alapítása óta a The Walt Disney Company küldetése, hogy a történetmesélés erejével világszerte szórakoztassa, tájékoztassa és inspirálja az embereket. A Disney meséi életre keltik a varázslatot; a az álmokat, és olyan bámulatos világokba repítik a nézőket melyeket elbűvölő, díjnyertes dallamok és lenyűgöző képi elemek alkotnak. A világhírű produkció keretén belül megelevenednek kedvenc meséink, filmjeink, legyen az akár a víz alatt, akár a nyílt tengeren, az univerzum végtelenségében vagy egyszerűen egy gyerekszobában. Ezeknek a történeteknek a kiváló dallamai garantáltan minden generációt megérint.



A 100. évfordulója alkalmából megrendezett „Disney100” ünnepség részeként a csodálatos koncertsorozat közelgő különkiadása egy olyan utazást biztosít a Disney rajongóknak, amely ünnepi hangulatba foglal és körülölel 100 évnyi mesés kalandot, 100 év érzelmeit és 100 év Disney zenei varázslatát.



https://www.eventim.hu/hu/ jegyek/disney-100-the-concert- budapest-papp-laszlo- sportarena-596929/event.html illetve személyesen az Tex országos jegyirodáiban. [2022.12.13.]

