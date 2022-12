Különleges klippel jelentkezik a külföldön is elismert magyar formáció A Massive Attack egykori énekesnőjével kooperált a Belau A nemzetközi zenei színtéren is egyre ismertebb Belau az elmúlt években komoly sikereket ért el két koncepcionális albumával. Az Európa-szerte sokat koncertező zenekar, most a sokak által ismert Massive Attack lemez, a Mezzanine női hangjával Sarah Jay Hawleyval alkotott. Ennek végeredménye lett az ’Unimaginable’, amelynek lélegzetelállító klipjében a Besúgóból is ismert Szász Júlia szerepel. A friss dal álomszerű hangulatával próbálja a hallgatót kiszakítani a szürke hétköznapokból. “Take you to the sea” – vallják szerzeményeikről. A Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) első számú célja továbbra is az, hogy a modern egyén számára menedéket adhasson, ahol a hallgató önmagába és a gondolataiba merülhet, zenéjük segítségével. Az inspiráció pedig állandó. A természet legalapvetőbb elemei, melyek közül számukra a legfontosabb a végtelen tenger és annak ereje. A formáció öt éves fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, ez idő alatt több, mint 200 koncertet adtak 25 országban, és olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak eddig, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic, vagy az amerikai SXSW. Az elmúlt években olyan komolyabb rádiók játszották dalaikat, mint a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit, vagy a Rolling Stone. A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, eddigi kiadványaik több millió streamnél járnak. A friss, ’Unimaginable’ című dalban ezúttal Sarah Jay Hawley volt a közreműködő, akit a Massive Attack, Mezzanine című lemezéről ismerhet egy szélesebb közeg. "Minden ember életében eljöhet egy pont, amikor ráeszmélünk, hogy az önmagunk körül fenntartott fenntarthatatlant mennyivel nehezebb megőrizni, mint pusztán saját magunkká válni. Ez egy folyamat, melynek indulási pontjából, ahogy a dal címe is állítja egyszerűén elképzelhetetlen a végkifejlet, de az egyén útja maga lehet a megtisztulás és bizony létezik kiút onnan is, ahonnan szemlélődve a helyzetünk bizony végtelenül reménytelennek is hat. A videoklip is ezt a folyamatot szemléltetni” - mesélte az electronica formáció az új, eddigieknél soulosabb hangzású dalukról.

„Óriási megtiszteltetés, hogy igent mondott felkérésünkre Sarah Jay Hawley, akivel ráadásul rendkívül gördülékeny volt a közös munka. Külön öröm számunkra, hogy egy nagyon különleges vízalatti klip készült a dalhoz, amelyben Szász Júlia szerepelt, és Lukácsi Liza rendezett. Úgy érezzük, hogy a dal, a szöveg, a klip és az alkotók most igazán összhangba kerültek" – folytatta a zenekar, aki a harmadik nagylemezén dolgozik, amely előreláthatólag 2023 őszén lát napvilágot. Az ország egyik legkeresetteb export zenekara téli pihenője után számos külföldi koncerttel kezdi meg majd az évet, többek között Olaszországban, Lengyelországban, Szerbiába, Dániában, Csehországban, Belgiumban, Romániában is játszik. [2022.12.13.]

