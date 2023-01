Japán turnéra indult a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Japán turnéra indult a Nemzeti Filharmonikus Zenekar: január 12. és január 23. között összesen hat koncertet ad Tokióban, Fukuokában, Nagojában, Kamakurában és Oszakában. Az együttes MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint valamennyi hangversenyt a zenekarhoz sok szálon kötődő Kobajasi Kenicsiró vezényli. A turné során felcsendül majd Beethoven Egmont-nyitánya, Bruch I. (g-moll) hegedűversenye, Beethoven V. (Esz-dúr) zongoraversenye, Dvorák IX. "Az Újvilágból" szimfóniája, valamint Csajkovszkij V. szimfóniája. Az előadások szólistái Szendzsu Marikó hegedűművésznő, Nakamicsi Ijukó és Fudzsita Mao zongoraművészek lesznek. A zenekar Tokióban a világ egyik legkiválóbb akusztikájú koncerttermében, a 2006 férőhelyes Suntory Hallban ad koncertet január 16-án és 17-én, majd január 18-án Fukuokában, másnap pedig Nagojában lép fel. Január 21-én Kamakurában folytatódik a sorozat, a hangversenykörút utolsó állomása pedig január 22-én Oszaka lesz.



A közleményben felidézik, hogy Kobajasi Kenicsiró nagyon sokat tanult a Nemzeti Filharmonikusok elődje, a Magyar Állami Hangversenyzenekar egykori vezető karmesterétől, Ferencsik Jánostól, segédkarmesteri szerepet is betöltött a mester mellett. Ferencsik halála után, 1987-ben kérték fel az együttes vezető karmesteri posztjára, ezt a pozíciót 1992-ig töltötte be, majd a zenekar örökös tiszteletbeli elnök-karnagya lett. A japán karmester 1994-ben megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést, 2010-ben pedig a Magyar Kultúra Követe címet.



A magyar közönség legközelebb február 10-én találkozhat a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a Zeneakadémia nagytermében. MTI [2023.01.13.]

